Mnogi korisnici pomisle da je u pitanju kvar ekrana ili problem sa softverom, ali u stvarnosti je reč o sasvim normalnoj funkciji operativnog sistema. Ova oznaka se pojavljuje kada na telefonu imate više obaveštenja nego što statusna traka može da prikaže.

Bela tačka znači da imate previše obaveštenja

Android statusna traka prikazuje ikone za propuštene pozive, poruke, aplikacije i sistemske funkcije poput Wi-Fi veze i baterije. Kada broj ikona postane prevelik, sistem umesto dodatnih simbola prikazuje malu belu tačku.

To je jednostavan indikator da postoje dodatna obaveštenja koja nisu vidljiva na vrhu ekrana. Bela tačka može da se pojavi sa leve ili desne strane statusne trake, u zavisnosti od modela telefona i verzije Androida.

Kako da uklonite belu tačku

Najlakši način je da otvorite panel sa obaveštenjima prevlačenjem prsta nadole i izaberete opciju "Clear all" odnosno "Obriši sve".

Tačka će nestati čim uklonite višak obaveštenja. Takođe možete:

ručno obrisati pojedinačna obaveštenja

otvoriti aplikacije koje šalju upozorenja,

ograničiti koje aplikacije smeju da prikazuju notifikacije.

Ako često dobijate mnogo poruka i upozorenja, podešavanje obaveštenja može značajno smanjiti nered u statusnoj traci.

Nemojte je mešati sa zelenom tačkom

Za razliku od bele tačke, zelena tačka na Android telefonu je važniji indikator. Ona pokazuje da neka aplikacija trenutno koristi kameru ili mikrofon.

Bela tačka, s druge strane, nema nikakve veze sa bezbednosnim rizikom, prisluškivanjem ili kvarom uređaja. To je samo vizuelni znak da Android nema dovoljno prostora da prikaže sve ikone odjednom.