Slušaj vest

Mnogi ljubitelji video-igara ulažu veliki novac u najnovije grafičke karte očekujući savršeno iskustvo u igrama. Međutim, nakon instalacije često dolazi razočaranje jer igre i dalje seckaju, framerate pada, a računar ne koristi puni potencijal skupog hardvera. Problem najčešće nije u grafičkoj kartici, već u ostatku konfiguracije.

Najveći krivac obično je zastareo ili preslab procesor koji ne može da prati savremene GPU modele. Kada između komponenti postoji velika razlika u performansama, dolazi do takozvanog “uskog grla”, situacije u kojoj jedna komponenta koči celu mašinu bez obzira na snagu ostatka sistema.

Foto: Shutterstock

Procesor često određuje koliko će igra raditi glatko

Savremene igre danas ne opterećuju samo grafičku kartu. Naslovi poput Cyberpunka 2077 koriste procesor za obradu fizike, ponašanja likova, saobraćaja i brojnih pozadinskih sistema koji direktno utiču na performanse tokom igranja.

Ako procesor ne uspeva dovoljno brzo da obradi sve podatke, grafička karta ostaje bez novih zadataka i njen potencijal ostaje neiskorišćen. Upravo zato se događa da veoma skup GPU radi daleko ispod svojih mogućnosti, dok korisnik istovremeno primećuje trzanje slike i nestabilan broj frejmova.

Foto: Shutterstock

RAM memorija može dodatno da pogorša problem

Pored procesora, važnu ulogu igra i brzina RAM memorije. Sporiji moduli mogu usporiti komunikaciju između komponenti i dodatno opteretiti sistem, posebno u igrama otvorenog sveta koje neprekidno učitavaju velike količine podataka.

U takvim situacijama čak ni najjača grafička karta ne može da nadoknadi slabosti ostatka konfiguracije. Mnogi korisnici fokusiraju se isključivo na GPU, dok zanemaruju činjenicu da moderne igre zahtevaju balansiran računar u kojem sve komponente rade usklađeno.

Foto: Shutterstock

Jedan detalj jasno otkriva da procesor koči računar

Najjednostavniji način da proverite postoji li usko grlo jeste praćenje opterećenja grafičke karte tokom igranja. Ako GPU radi znatno ispod maksimuma, a igra ipak ima loše performanse, vrlo je verovatno da procesor predstavlja glavni problem.

Još jedan znak može biti situacija u kojoj smanjivanje grafičkih podešavanja ne donosi gotovo nikakvo povećanje broja frejmova. To znači da grafička karta nije faktor koji ograničava performanse, već da ostatak sistema ne može da isprati njen kapacitet.

Foto: Shutterstock

Pojedine igre posebno opterećuju procesore

Naslovi poput Microsoft Flight Simulatora 2024 ili GTAV poznati su po velikom opterećenju procesora. Takve igre obrađuju ogromne mape, gust saobraćaj, kompleksne simulacije i veliki broj objekata u realnom vremenu, zbog čega čak i snažni računari mogu imati probleme.

Iako trajno rešenje najčešće podrazumeva jači procesor ili modernizaciju platforme, postoje i privremeni trikovi koji mogu pomoći. Ograničavanje broja frejmova, smanjenje udaljenosti prikaza i niža gustina detalja često rasterećuju procesor i omogućavaju stabilniji rad sistema tokom igranja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.