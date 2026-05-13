Kada počne grmljavina, mnogi instinktivno posegnu za punjačem kako bi osigurali da telefon ostane spreman ukoliko nestane struje. Ipak, stručnjaci upozoravaju da upravo tada punjenje uređaja preko zidne utičnice može predstavljati ozbiljnu opasnost za elektroniku, ali i za korisnika.

Tokom snažnih oluja električne instalacije mogu postati put kojim prolazi ogromna količina napona nakon udara groma u blizini. Iako sam telefon ne privlači munje, kablovi i električna mreža mogu preneti snažan udar direktno do uređaja priključenog na punjenje.

Grom ne traži telefon, prati električne vodove

Stručnjaci za bezbednost tokom grmljavine objašnjavaju da munje ne biraju mete na osnovu toga da li neko koristi telefon ili drugi uređaj. Međutim, problem nastaje jer električni vodovi, kablovi i metalne instalacije mogu sprovesti ogromnu energiju kroz kuću.

Ako grom pogodi banderu ili električnu mrežu u blizini doma, hiljade volti mogu proći kroz instalacije za svega nekoliko trenutaka. U takvoj situaciji telefon priključen na punjač može potpuno pregoreti, a postoji i rizik od strujnog udara ili oštećenja baterije.

Postoje sigurniji načini da dopunite bateriju

Ukoliko tokom oluje morate koristiti telefon, stručnjaci preporučuju alternativne izvore energije koji nisu direktno povezani sa zidnom utičnicom. Prenosne baterije i laptop računari mogu biti znatno bezbednije opcije za dopunjavanje uređaja tokom nevremena.

Važno je i da ti uređaji u tom trenutku nisu priključeni na električnu mrežu. Na taj način smanjuje se mogućnost da prenapon izazvan udarom groma dođe do telefona ili drugih uređaja koje koristite tokom oluje.

Priprema može sprečiti velike probleme

Najbolja zaštita počinje mnogo pre nego što se čuju prvi udari groma. Čim meteorolozi najave grmljavinsko nevreme, preporučuje se da unapred napunite telefone, tablete, rezervne baterije i druge uređaje koji bi mogli biti važni tokom eventualnog nestanka struje.

Pored toga, korisno je smanjiti nepotrebno trošenje baterije tokom oluje jer prekidi napajanja nisu retkost tokom jakog vetra i nevremena. Telefon tada može postati ključan za hitne pozive, informacije ili komunikaciju sa porodicom.

Ni skupi zaštitni sistemi nisu potpuno sigurni

Mnogi veruju da prenaponske zaštite mogu u potpunosti sačuvati uređaje tokom udara groma, ali stručnjaci upozoravaju da ni najskuplji sistemi nisu nepogrešivi. Direktan udar munje može proizvesti toliku količinu energije da zaštitni uređaji jednostavno ne uspeju da je zaustave.

Zbog toga se tokom snažnih oluja savetuje isključivanje televizora, računara, konzola, kućnih aparata i drugih elektronskih uređaja iz utičnica. Jednostavna mera opreza često može sprečiti veliku štetu i sačuvati skupu elektroniku od uništenja.

