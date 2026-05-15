Filmske scene u kojima automobili nestaju za nekoliko sekundi više nisu samo holivudska mašta. Organizovane kriminalne grupe danas koriste naprednu tehnologiju kako bi ukrale vozila bez lomljenja stakla, nasilnog obijanja ili klasičnog povezivanja kablova. Dovoljno im je manje od jednog minuta da pristupe sistemu automobila i naprave novi ključ.

Američke vlasti su nedavno otkrile mrežu lopova koja je delovala u više saveznih država, uključujući Merilend, Pensilvaniju i Vašington. Meta su bili i luksuzni sportski modeli, ali i veoma popularni automobili koji se lako preprodaju na međunarodnom crnom tržištu. Među ukradenim vozilima nalazili su se modeli poput Korvete, Kamara i Honde Sivik.

Foto: Shutterstock

Uređaj koji zamenjuje klasičnu provalu

Umesto fizičkog obijanja, lopovi koriste dijagnostičke uređaje povezane sa računarom automobila. Ti alati se priključuju na OBD2 port, standardni priključak koji postoji u većini modernih vozila. Preko njega je moguće pristupiti podacima vozila, ali i programirati novi elektronski ključ.

Ovakvi uređaji inače imaju sasvim legalnu namenu. Koriste ih mehaničari, auto-servisi i bravari za dijagnostiku kvarova i podešavanje sistema. Međutim, kriminalci su pronašli način da legitimnu tehnologiju pretvore u efikasno sredstvo za krađu automobila.

Kako funkcioniše sofisticirana krađa

Kada pristupe vozilu, lopovi veoma brzo povezuju uređaj sa automobilskim računarom i kreiraju novi ključ koji im omogućava potpuno regularan pristup vozilu. Nakon toga deaktiviraju GPS praćenje, Bluetooth i druge sigurnosne sisteme kako bi otežali pronalaženje automobila.

Sledeći korak je zamena registarskih tablica i transport vozila prema lukama ili skladištima iz kojih automobili završavaju na inostranim tržištima. Upravo brzina cele operacije predstavlja najveći problem, jer vlasnici često ni ne primete krađu dok vozilo već nije daleko od mesta nestanka.

Nisu u pitanju tajni uređaji iz filmova

Iako cela priča zvuči kao scena iz špijunskog trilera, uređaji koje lopovi koriste mogu legalno da se kupe na tržištu. Reč je o profesionalnim dijagnostičkim alatima koje proizvode različite kompanije, a neki modeli imaju mogućnost programiranja ključeva za savremena vozila.

Takvi uređaji mogu koštati i više od hiljadu dolara, ali nisu rezervisani samo za specijalne službe ili fabrike automobila. Upravo ta dostupnost dodatno zabrinjava stručnjake za bezbednost, jer pokazuje koliko moderna tehnologija može biti zloupotrebljena.

Električni automobili imaju određenu prednost

Zanimljivo je da pojedini električni automobili nemaju klasičan OBD2 priključak kakav postoji kod vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Pošto električni modeli nemaju emisije gasova, za njih često nije potreban isti standard dijagnostike, što otežava ovakve vrste krađa.

Ipak, vlasnici klasičnih vozila i dalje mogu preduzeti određene mere zaštite. Jedno od najpraktičnijih rešenja jeste dodatni GPS uređaj za praćenje koji nije povezan sa fabričkim sistemima automobila. Mali uređaji za praćenje mogu se lako sakriti u vozilu i pomoći policiji da pronađe ukradeni automobil čak i ako lopovi isključe originalne sisteme za lociranje.