Većina Android aplikacija prilikom instalacije traži različite dozvole - pristup kameri, mikrofonu, kontaktima, porukama ili lokaciji. Neke od tih dozvola zaista su neophodne za normalan rad aplikacije, ali postoje i slučajevi kada zahtevi nemaju nikakve veze sa funkcijom same aplikacije.

Mnogi korisnici automatski prihvataju sve što telefon prikaže na ekranu, ne razmišljajući o mogućim posledicama. Upravo zbog toga stručnjaci za bezbednost upozoravaju da pojedine dozvole mogu ozbiljno ugroziti privatnost, bezbednost podataka i kontrolu nad uređajem.

Pristup pristupačnosti raj za zloupotrebe

Android funkcije pristupačnosti prvenstveno su namenjene osobama sa poteškoćama vida ili sluha. Međutim, kada nepouzdana aplikacija dobije ovlašćenja pristupačnosti, može pratiti šta korisnik radi na ekranu, beležiti dodire i čak upravljati određenim funkcijama telefona.

To znači da zlonamerne aplikacije potencijalno mogu čitati poruke, pratiti unos lozinki ili potvrđivati određene radnje bez znanja korisnika. Zato ovakvu dozvolu treba davati samo aplikacijama kojima zaista verujete i koje imaju jasnu potrebu za takvim pristupom.

„Prikaz preko drugih aplikacija“

Pojedine aplikacije koriste mogućnost prikaza preko drugih programa kako bi prikazivale plutajuće prozore ili kontrole na ekranu. To je česta praksa kod aplikacija za dopisivanje ili reprodukciju muzike i sama funkcija nije problematična.

Problem nastaje kada sumnjive aplikacije dobiju istu dozvolu. Tada mogu prikazivati lažne ekrane za prijavu preko bankarskih ili društvenih aplikacija i tako navesti korisnika da otkrije lozinke ili druge poverljive podatke.

Instaliranje nepoznatih aplikacija

Android podrazumevano blokira instalaciju aplikacija van zvanične prodavnice upravo zbog bezbednosti. Ipak, određene aplikacije mogu dobiti dozvolu za instaliranje programa iz nepoznatih izvora, što predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik.

Na taj način moguće je neprimetno instalirati dodatne aplikacije koje sadrže malver, troše resurse telefona ili prikupljaju privatne podatke korisnika. Stručnjaci savetuju da ovu opciju treba koristiti samo kada je izvor aplikacije potpuno proveren i siguran.

Kontakti, poruke i navike korisnika

Dozvole za pristup kontaktima i SMS porukama među najosetljivijima su na Android uređajima. Kontakti često sadrže brojeve telefona, imejl adrese i druge privatne informacije koje mogu završiti kod marketinških kompanija ili prevaranata.

Pored toga, aplikacije sa pristupom podacima o korišćenju telefona mogu pratiti koje programe koristite, koliko vremena provodite na društvenim mrežama i kada otvarate bankarske aplikacije. Na osnovu toga moguće je napraviti detaljan profil korisnika i njegovih svakodnevnih navika.