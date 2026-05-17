Naučnici sve više pažnje usmeravaju na neprekidne notifikacije, vibracije i psihološki osećaj “iščekivanja poruke” koji drži mozak u stanju konstantne pripravnosti dugo nakon što telefon spustimo pored kreveta. Upravo taj neprekidni osećaj da bi svakog trenutka mogao stići novi signal pretvara san u površno stanje iz kojeg se organizam mnogo teže oporavlja nego što ljudi misle.

Prema istraživanjima psihologa i stručnjaka za digitalno ponašanje, problem više nije samo svetlost ekrana koja utiče na lučenje melatonina, već način na koji mobilni telefoni menjaju samu psihologiju odmora i opuštanja kod modernog čoveka.

Foto: Shutterstock

Mozak neprestano očekuje novi zvuk, poruku ili reakciju

Mozak se tokom večeri više ne isključuje prirodno kao nekada jer neprestano očekuje novi zvuk, novu poruku, novu reakciju na društvenim mrežama ili novu informaciju koja zahteva pažnju. Naučnici tvrde da upravo ta stalna mentalna pripravnost sprečava organizam da uđe u duboke faze sna koje su ključne za regeneraciju tela i mozga.

Posebno zabrinjava činjenica da mnogi ljudi više ni ne primećuju koliko često tokom noći proveravaju telefon, jer je taj pokret postao gotovo automatska reakcija koja funkcioniše bez svesnog razmišljanja. Neki korisnici instinktivno posegnu za telefonom čim se probude usred noći, čak i kada nije stigla nijedna poruka ili obaveštenje. Stručnjaci upozoravaju da takvo ponašanje stvara začarani krug u kojem mozak nikada ne dobija osećaj potpune tišine i odmora.

Mikrobuđenja kojih nismo ni svesni

Istraživanja pokazuju da čak i kratka vibracija ili osvetljenje ekrana tokom noći mogu izazvati mikrobuđenja kojih ljudi uglavnom nisu ni svesni, ali koja ozbiljno utiču na kvalitet sna i nivo energije narednog dana. Čovek često misli da je spavao čitavu noć bez prekida, iako je njegov mozak desetine puta reagovao na zvukove i svetlosne impulse iz okruženja. Baš zato mnogi ljudi osećaju umor i iscrpljenost čak i nakon sedam ili osam sati provedenih u krevetu.

Naučnici sada upozoravaju da najveći problem možda nisu same notifikacije, već psihološka zavisnost od njih, odnosno osećaj da moramo odmah reagovati na svaku novu informaciju koja se pojavi na ekranu. Telefon je postao produžetak svakodnevnog života do te mere da mnogi ljudi osećaju anksioznost kada ga ne vide pored sebe čak i tokom spavanja. Taj konstantni osećaj povezanosti sa digitalnim svetom sprečava mozak da uđe u stanje potpune relaksacije koje je neophodno za zdrav san.

Foto: Shutterstock

Čak i potpuno utišan telefon može imati negativan efekat na san

Poseban problem predstavljaju društvene mreže i aplikacije koje koriste algoritme dizajnirane da stalno podstiču korisnika na proveravanje novih sadržaja, poruka i reakcija. Mozak postaje naviknut na male nalete dopamina koje dobija svaki put kada se pojavi nova notifikacija ili novi sadržaj na ekranu. Stručnjaci tvrde da zbog toga mnogi ljudi nesvesno proveravaju telefon čak i nekoliko sekundi pre nego što pokušaju da zaspe.

Zanimljivo je da istraživači primećuju kako čak i potpuno utišan telefon može imati negativan efekat na san ukoliko se nalazi dovoljno blizu osobe tokom noći. Samo prisustvo uređaja na noćnom stočiću može kod pojedinih ljudi održavati osećaj očekivanja i mentalne napetosti. Drugim rečima, problem više nije samo tehnologija sama po sebi, već način na koji je naš mozak psihološki povezan sa njom.

Izbacite telefon iz sobe u kojoj spavate

Pojedini eksperti sada savetuju da telefon tokom noći bude potpuno van spavaće sobe, a ne samo utišan ili okrenut ekranom nadole kako mnogi danas rade. Prema njihovim tvrdnjama, fizičko udaljavanje uređaja od mesta za spavanje može pomoći mozgu da ponovo nauči kako izgleda pravi odmor bez digitalnih prekida. Mnogi ljudi koji su probali takvu promenu tvrde da su već nakon nekoliko dana primetili mirniji san i lakše buđenje.

Sve više istraživanja pokazuje da problem nije ograničen samo na odrasle, već posebno pogađa tinejdžere i mlađe generacije koje su odrasle uz telefone i društvene mreže. Kod mladih ljudi mozak je još osetljiviji na digitalne stimulacije, zbog čega noćna upotreba telefona može imati još jači uticaj na koncentraciju, raspoloženje i mentalno zdravlje. Stručnjaci upozoravaju da konstantna izloženost notifikacijama može doprineti povećanju nivoa stresa i problema sa anksioznošću kod mladih korisnika.

Zabrinjava i činjenica da mnogi ljudi poslednje trenutke pred spavanje provode čitajući stresne vesti, poslovne mejlove ili beskonačne objave na društvenim mrežama, čime mozak ulazi u stanje preopterećenosti upravo u trenutku kada bi trebalo da se smiruje. Organizam tada ostaje mentalno aktivan mnogo duže nego što je prirodno, pa uspavljivanje postaje sporije i pliće.

