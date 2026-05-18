Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da pojedini "saveti" koje godinama slušamo danas više ne važe.

U nastavku otkrivamo pet najčešćih mitova o lozinkama i objašnjavamo kako zaista da zaštitite svoje naloge.

1. "Dovoljno je dodati broj i specijalni znak"

Mnogi misle da će lozinka poput "Password1!" biti dovoljno sigurna samo zato što sadrži broj i uzvičnik. Međutim, ovakve kombinacije su među prvima koje hakeri testiraju.

Mnogo važnije od samog dodavanja specijalnih karaktera jeste da lozinka bude dugačka i nepredvidiva.

2. "Lozinke bi trebalo menjati svakog meseca"

Nekada se savetovalo da korisnici redovno menjaju lozinke, ali savremene preporuke stručnjaka kažu da to nije potrebno osim ako postoji sumnja da je nalog kompromitovan.

Prečesto menjanje lozinki često dovodi do toga da korisnici prave samo male izmene, što zapravo ne povećava bezbednost.

3. "Dugačka lozinka garantuje potpunu sigurnost"

Dužina lozinke jeste važna, ali nije dovoljna zaštita. Ako korisnik nasadne na lažnu internet stranicu ili phishing prevaru, čak i najjača lozinka može završiti u pogrešnim rukama.

Zbog toga je preporučljivo koristiti dodatne mere zaštite, poput dvofaktorske autentifikacije (2FA).

4. "Jedna jaka lozinka može da se koristi svuda"

Korišćenje iste lozinke na više servisa predstavlja veliki rizik. Ako jedan sajt doživi curenje podataka, napadači mogu istu lozinku isprobati i na vašim drugim nalozima.

Najsigurniji pristup je da svaki nalog ima potpuno jedinstvenu lozinku.

5. "Password manager nije potreban"

Pamćenje desetina složenih lozinki gotovo je nemoguće. Zato sve više stručnjaka preporučuje korišćenje password manager aplikacija, kao što su Bitwarden, 1Password ili NordPass.

Ovi alati generišu i čuvaju snažne lozinke, pa korisnik mora da pamti samo jednu glavnu lozinku.

Kako da zaštitite svoje naloge

Koristite lozinke od najmanje 16 karaktera

Za svaki nalog koristite različitu lozinku

Uključite dvofaktorsku autentifikaciju

Koristite password manager

Gde je moguće, pređite na passkeys tehnologiju



Zabluda u koju verujemo

Najveća zabluda je da lozinka mora samo da "izgleda komplikovano". U stvarnosti, najvažnije su dužina, jedinstvenost i dodatni sloj zaštite.

Ako želite da svoje naloge učinite znatno bezbednijim, dovoljno je da usvojite nekoliko jednostavnih pravila i izbegnete ove česte greške.