Vlasnici PlayStation 5 konzole dugo se pitaju da li je bolje držati uređaj vertikalno ili horizontalno. Iza ove dileme ne stoji samo estetika, već i potencijalni uticaj na hlađenje, dugovečnost konzole i stabilnost tokom korišćenja. Položaj konzole može direktno uticati na performanse, posebno kod starijih modela.

Sony je od samog lansiranja omogućio oba načina postavljanja, ali sa vremenom su se pojavile informacije da horizontalni položaj može biti sigurnije rešenje. Ipak, konačan izbor često zavisi i od rasporeda prostora oko televizora i TV komode, gde veličina i oblik konzole igraju ključnu ulogu.

Uticaj hlađenja na dugovečnost uređaja

Glavni razlog za zabrinutost kod vertikalnog postavljanja je tečni metal koji Sony koristi za hlađenje glavnog čipa. Prema pojedinim izveštajima, kod starijih modela postoji rizik da tečni metal tokom dugotrajnog vertikalnog korišćenja vremenom procuri između hladnjaka i čipa, što može dovesti do pregrevanja i smanjenja performansi konzole.

Horizontalni položaj smanjuje ovaj rizik, jer konzola u tom položaju ima stabilniju osnovu i bolje raspoređenu težinu. Iako Sony nije zvanično potvrdio problem, veruje se da su novije revizije konzole modifikovale sistem hlađenja, čineći PS5 otpornijim na dugotrajno korišćenje u vertikalnom položaju.

Stabilnost i sigurnost konzole

Horizontalno postavljanje PS5 takođe smanjuje rizik od prevrtanja, što je posebno važno u domovima sa decom ili kućnim ljubimcima. Konzola u horizontalnom položaju ima širu i stabilniju osnovu, čime se smanjuje mogućnost fizičkog oštećenja uređaja ili kablova koji mogu biti povučeni slučajno.

Vertikalno postavljanje može biti zgodnije kada je prostor ograničen, ali korisnici moraju biti pažljivi da konzola stoji stabilno i da kablovi nisu zategnuti, kako bi se izbegla dodatna oštećenja ili prekidi u radu.

Prostor i ventilacija ključni za performanse

PS5 je velika konzola, pa raspoloživ prostor uvek utiče na položaj uređaja. Važno je ostaviti dovoljno prostora oko konzole kako bi vazduh normalno cirkulisao i kako bi hlađenje bilo efikasno. Prašina i loš protok vazduha mogu povećati temperaturu konzole i izazvati probleme sa pregrevanjem, bez obzira na položaj konzole.

Kablovi, posebno HDMI i napajanje, takođe mogu uticati na stabilnost i postavljanje. Sony uz konzolu isporučuje HDMI kabl dužine oko 1,5 metara, što omogućava određenu fleksibilnost, ali je i dalje preporučljivo paziti da kablovi nisu zategnuti, jer mogu uticati na položaj konzole i na kvalitet signala.

Garancija i dugotrajnost uređaja

Kao i svaka moderna konzola, PS5 nije imun na kvarove. Sony nudi jednogodišnju garanciju za popravku ili zamenu uređaja, dok mnogi prodavci nude i produžene garancije koje pokrivaju duži period. Pravilno postavljanje i dobra ventilacija mogu značajno smanjiti rizik od kvarova i produžiti životni vek konzole.

Ako garancija istekne, servisiranje konzole preostaje korisnicima na sopstveni trošak. Zbog toga pravilno postavljanje, stabilnost i održavanje čistog okruženja za ventilaciju imaju mnogo veći značaj nego što se na prvi pogled čini, posebno za korisnike koji žele maksimalno iskoristiti performanse i dugovečnost PS5 konzole.