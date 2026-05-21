Više nije ono što je bila

Toyota se nalazi u periodu velikih promena, jer prelazak na električna vozila potpuno menja način na koji kompanija sarađuje sa dobavljačima. Tradicionalni model proizvodnje, zasnovan na dugogodišnjim partnerstvima unutar Japana, sve teže odoleva novim uslovima na globalnom tržištu.

Sve više delova za nove električne modele dolazi iz Kine, što izaziva zabrinutost u japanskoj automobilskoj industriji. Analitičari ističu da ovakva promena označava kraj jednog dugog poslovnog sistema koji je decenijama bio osnova japanske auto-industrije.

Model bZ3X otvara pitanje porekla komponenti

Posebnu pažnju privukao je novi električni model Toyota bZ3X, razvijen u saradnji sa partnerima u Kini. Iako kompanija ne potvrđuje tačne procene, pojedini stručnjaci tvrde da značajan deo komponenti dolazi upravo iz kineske proizvodnje.

Ova situacija dovela je do toga da mnogi tradicionalni japanski dobavljači izgube svoje uloge u projektima koji su ranije bili gotovo u potpunosti domaći. Istovremeno, Toyota razmatra dodatno proširenje saradnje sa kineskim proizvođačima i na drugim tržištima.

Kina postaje ključni igrač u auto-industriji

Kineske kompanije danas nude kombinaciju nižih troškova proizvodnje, brzog razvoja i konkurentnog kvaliteta, što ih čini izuzetno privlačnim partnerima. Upravo zbog toga japanski proizvođači sve teže održavaju svoje tradicionalne lance snabdevanja.

Ova promena posebno pogađa industriju koja je decenijama bila zasnovana na kompleksnim mehaničkim sistemima za benzinska vozila. Električni automobili uklanjaju veliki deo tih komponenti, čime se menja cela struktura proizvodnje.

Tradicionalni sistem saradnje gubi snagu

Japanski „keiretsu“ model, koji je decenijama povezivao proizvođače i dobavljače u stabilan ekosistem, sada se suočava sa ozbiljnim izazovima. Elektrifikacija i globalna konkurencija ubrzavaju njegovu transformaciju ili postepeno slabljenje.

Sve više analitičara smatra da stari sistem više ne može da prati tempo industrije koja se brzo okreće električnim vozilima i digitalnim tehnologijama. To stavlja dodatni pritisak na kompanije koje moraju da pronađu nove načine opstanka.

Globalna konkurencija menja budućnost

Rast kineskih proizvođača dodatno komplikuje položaj japanskih kompanija na svetskom tržištu. Njihova sposobnost da proizvode jeftinije i brže električne automobile predstavlja ozbiljan izazov za dugogodišnje lidere industrije.

U tom kontekstu, Toyota i drugi proizvođači sve više prilagođavaju svoje strategije kako bi ostali konkurentni. Promene koje se sada dešavaju mogle bi dugoročno redefinisati odnos snaga u globalnoj automobilskoj industriji.