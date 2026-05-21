Rakuten Viber uvodi novu eSIM funkciju koja omogućava korisnicima da direktno kroz aplikaciju aktiviraju internet pakete za korišćenje u inostranstvu, čime se potpuno menja način planiranja mobilne konekcije na putovanjima. Ova opcija eliminiše potrebu za fizičkim SIM karticama i odlaskom kod operatera, što putovanje čini jednostavnijim i bržim.

Nova usluga trenutno se uvodi u fazama i dostupna je korisnicima u Srbiji, koji će moći da biraju i kupuju roming pakete bez napuštanja aplikacije, uz znatno brži i jednostavniji proces nego ranije. Time Viber dodatno širi svoje funkcionalnosti i približava se konceptu „super-aplikacije“.

Kako eSIM u Viberu menja internet

Nova tehnologija omogućava korisnicima da kupe i aktiviraju internet paket u samo nekoliko koraka, direktno iz menija aplikacije, što značajno smanjuje komplikacije koje su ranije pratile roming usluge. Aktivacija se može izvršiti automatski ili skeniranjem QR koda, bez tehničkih komplikacija i čekanja.

Korisnici nakon instalacije odmah dobijaju pristup mobilnom internetu u inostranstvu, bez potrebe za fizičkom SIM karticom, što posebno olakšava putovanja u više zemalja tokom kratkog perioda. Ovakav pristup posebno olakšava putnicima koji često menjaju destinacije ili koriste više mreža tokom putovanja.

Digitalni roming postaje novi standard

Tradicionalni roming često je bio povezan sa visokim troškovima i ograničenjima, dok eSIM tehnologija donosi fleksibilniji i ekonomičniji pristup, koji sve više korisnika prepoznaje kao praktičnije rešenje. Stručnjaci očekuju značajan rast globalnog tržišta eSIM usluga u narednim godinama, posebno u segmentu turističkih paketa.

Integracija ovakvih rešenja u popularne aplikacije poput Vibera pokazuje smer u kojem ide mobilna industrija, gde digitalne platforme preuzimaju ulogu klasičnih operatera. Fokus se sve više pomera ka digitalnim rešenjima koja pojednostavljuju povezivanje i smanjuju zavisnost od fizičkih kartica.

Viber postaje „super-aplikacija“

Uvođenje eSIM funkcije deo je šire strategije Vibera da proširi svoje usluge i postane platforma za različite digitalne potrebe korisnika, čime se menja njegova uloga iz obične aplikacije za dopisivanje. Pored poruka i poziva, aplikacija sada ulazi i u segment mobilne povezanosti.

Time se Viber pridružuje trendu integrisanih aplikacija koje objedinjuju više servisa na jednom mestu, što korisnicima štedi vreme i pojednostavljuje svakodnevnu upotrebu. Korisnicima se tako nudi jedinstveno rešenje za komunikaciju, plaćanja i sada internet povezivanje u inostranstvu.

Digitalna revolucija u romingu

Uvođenje eSIM tehnologije u popularne aplikacije predstavlja značajan korak u transformaciji telekomunikacija, gde se granice između aplikacija i operatera sve više brišu. Operateri i tehnološke kompanije sve više sarađuju kako bi korisnicima omogućili jednostavnije i brže usluge.

Ovaj trend pokazuje da mobilna povezanost postaje deo šireg digitalnog ekosistema, a ne samo usluga klasičnih operatera, što dugoročno menja način na koji putujemo i komuniciramo. Takav razvoj otvara prostor za nove modele poslovanja i konkurenciju u industriji putovanja i komunikacija.