Proizvođači rutera tvrde da je ovo najveći skok još od dolaska optičkog interneta, ali stručnjaci upozoravaju da većina korisnika još nema pravi razlog za prelazak na novu tehnologiju.

Zašto ljudi “ne smeju” da kupe Wi-Fi 7?

Glavni razlog nije strah od same tehnologije, već činjenica da bi mnogi bacili veliki novac bez realne koristi. Wi-Fi 7 ruteri trenutno su veoma skupi, a veliki broj uređaja uopšte ne podržava novi standard. To znači da bi korisnici platili premium cenu, a internet bi im u praksi radio gotovo isto kao i na Wi-Fi 6 mreži.

Drugi problem je što većina internet paketa ne može ni približno da iskoristi brzine koje Wi-Fi 7 nudi. Mnogi provajderi i dalje nude veze do 1 Gbps, dok Wi-Fi 7 može višestruko više. Zbog toga stručnjaci navode da je za prosečnog korisnika nova tehnologija trenutno više marketinški luksuz nego stvarna potreba.

Novi standard traži i novu opremu

Da bi Wi-Fi 7 radio punim potencijalom, nisu dovoljni samo novi ruteri. Potrebni su i telefoni, laptopovi i drugi uređaji sa podrškom za novi standard. Mnogi aktuelni uređaji i dalje koriste Wi-Fi 5 ili Wi-Fi 6, pa ne mogu da iskoriste napredne opcije poput Multi-Link Operation tehnologije koja kombinuje više frekvencija odjednom.

Pojedini stručnjaci upozoravaju i da neke jeftinije Wi-Fi 7 verzije zapravo nemaju sve ključne funkcije nove generacije, pa korisnici često ni ne dobiju “pravi” Wi-Fi 7 za koji misle da kupuju.

Kada Wi-Fi 7 ipak ima smisla?

Nova tehnologija može biti odličan izbor za korisnike sa velikim brojem uređaja u kući, gejmere, kreatore sadržaja i ljude koji koriste veoma brze optičke pakete. Wi-Fi 7 posebno donosi prednost u pametnim kućama gde desetine uređaja istovremeno koriste mrežu.

Ipak, većina analitičara smatra da će pravi trenutak za prelazak doći tek kada cene rutera padnu i kada više telefona, televizora i laptopova dobije podršku za novi standard. Do tada, kvalitetan Wi-Fi 6 ili Wi-Fi 6E ruter ostaje najisplativija opcija za prosečno domaćinstvo.

