Slušaj vest

Požar na Novom Beogradu u kojem je izgoreo stan i iz kojeg su baka, deka i unuci jedva uspeli da se evakuišu ponovo otvara temu koja u hitech svetu već godinama tiho stoji u pozadini, a to je bezbednost svakodnevnih elektronskih uređaja koji su postali deo rutine, ali se i dalje koriste kao da su potpuno bezopasni i van svake tehničke kontrole.

U ovom slučaju kao potencijalni uzrok požara pominje se punjač za mobilni telefon, što na prvi pogled deluje banalno, ali u kontekstu savremenih smart home okruženja upravo takvi mali uređaji predstavljaju najnepredvidivije tačke rizika jer rade neprekidno, često bez nadzora i u uslovima koji nisu idealni.

Foto: Shutterstock

Nije problem punjač, već način na koji se koristi

U savremenim domaćinstvima punjač više nije samo dodatak uz telefon, već deo stalno aktivnog energetskog sistema u kojem se istovremeno pune telefoni, tableti, slušalice, pametni satovi i power bank uređaji, što stvara kontinuiran tok opterećenja na utičnicama i kablovima koji često nisu projektovani za takav intenzitet korišćenja.

Kada se tome doda upotreba neoriginalnih ili oštećenih punjača, kao i produžnih kablova lošijeg kvaliteta, dolazi se do situacije u kojoj osnovni bezbednosni slojevi više ne funkcionišu u skladu sa standardima koji su predviđeni u industrijskoj specifikaciji. U hitech terminologiji ovakvi scenariji se često opisuju kao “degradacija sistema kroz korisničku praksu”, gde tehnologija sama po sebi nije problem, već način na koji se koristi u realnim uslovima.

Foto: Shutterstock

Šta dovodi do pregrevanja

Moderni punjači danas imaju više nivoa zaštite koji uključuju kontrolu napona, termalno isključivanje, regulaciju struje i detekciju nepravilnosti u kontaktu, ali problem nastaje jer veliki broj korisnika i dalje koristi starije uređaje ili generičke adaptere koji nemaju ove bezbednosne slojeve.

U takvim slučajevima čak i mali kvar na kablu ili nestabilan napon u mreži može dovesti do pregrevanja, što u zatvorenom prostoru sa zapaljivim materijalima može vrlo brzo prerasti u nekontrolisanu situaciju. Hitech industrija ovde pravi jasnu razliku između “consumer grade” i “protected smart charging” sistema, ali ta razlika u praksi često ostaje nevidljiva krajnjim korisnicima.

Foto: Shutterstock

Punjač nije izolovan uzrok

Većina domaćinstava još uvek funkcioniše na klasičnom električnom sistemu bez dodatnih senzora i bez softverske kontrole, što znači da uređaji rade potpuno autonomno bez ikakve digitalne zaštite koja bi mogla da reaguje u realnom vremenu.

Hitech analiza ovakvih događaja ne fokusira se samo na sam uređaj, već i na celokupan ekosistem u kojem se on nalazi, uključujući kvalitet elektroinstalacija, navike korisnika, starost uređaja i odsustvo preventivnih sistema koji bi mogli da detektuju rane znake problema. U tom smislu, punjač nije izolovan uzrok, već potencijalni okidač u lancu koji uključuje više slabih tačaka u sistemu domaćinstva. Kada se svi ti faktori saberu, dobija se slika u kojoj “mali uređaj” zapravo funkcioniše u kompleksnom i često neadekvatno kontrolisanom okruženju.

Foto: Shutterstock

Radi se na sistemima koji mogu da prepoznaju rizik pre nego što dođe do kvara

Savremena industrija već ide u pravcu razvoja punjača sa AI optimizacijom potrošnje, adaptivnim upravljanjem naponom i prediktivnim sistemima koji mogu da prepoznaju rizik pre nego što dođe do fizičkog kvara, ali takva rešenja još uvek nisu standard u masovnoj upotrebi. Većina tržišta i dalje se oslanja na osnovne sigurnosne sertifikate koji ne uzimaju u obzir dugoročno ponašanje korisnika i realne uslove korišćenja u domaćinstvu. Zbog toga se jaz između tehnološkog napretka i svakodnevne prakse i dalje održava, često sa ozbiljnim posledicama.

U kontekstu smart home razvoja, ovakvi incidenti se sve češće posmatraju kao signal da je potrebno proširiti definiciju bezbednosti sa samog uređaja na ceo sistem u kojem uređaj funkcioniše. To znači da se ne posmatra samo da li punjač ima zaštitu, već i da li utičnica, instalacija i okruženje imaju mogućnost da reaguju na anomalije. Bez tog sistemskog pristupa, čak i najnaprednija tehnologija ostaje podložna klasičnim fizičkim rizicima.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: