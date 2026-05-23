Među osnovcima u Srbiji pojavio se zabrinjavajući trend u kojem deca namerno istrčavaju na pešački prelaz tek kada se za pešake upali crveno svetlo, što stručnjaci povezuju sa uticajem viralnih sadržaja na društvenim mrežama i mehanizmom izazova koji se brzo šire među mlađom populacijom.

Ovakvi obrasci ponašanja se ne posmatraju samo kao individualna nepromišljenost, već kao posledica algoritamskog pojačavanja sadržaja koji nagrađuje ekstremne i rizične akcije kroz pregleda, lajkove i deljenja. Kada se takav sadržaj jednom probije u “For You” ili slične preporučene feedove, on može u vrlo kratkom vremenu postati normalizovan u grupama vršnjaka koji još nemaju razvijen osećaj realne posledice.

Problem što svaki novi snimak pokušava da bude još luđi

Stručnjaci za digitalne platforme upozoravaju da se ovakvi izazovi uglavnom ne pojavljuju kao neka organizovana akcija, već krenu od jednog videa koji se brzo širi jer ga deca kopiraju, snimaju svoje verzije i dele dalje. Problem je što svaki novi snimak često pokušava da bude još luđi ili rizičniji kako bi privukao više pažnje i pregleda.

Kod ovog izazova vezanog za istrčavanje na pešački prelaz situacija postaje posebno opasna jer deca ono što vide na telefonu počinju da doživljavaju kao neku vrstu igre, dok je u stvarnom saobraćaju dovoljno samo nekoliko sekundi nepažnje da dođe do ozbiljne nesreće. Stručnjaci kažu da društvene mreže kod mlađih korisnika često stvaraju pogrešan osećaj da je najvažnije snimiti zanimljiv sadržaj, dok se pravi rizik potpuno potiskuje u drugi plan.

Popularnost vezana za opasnost

Psiholozi objašnjavaju da društvene mreže posebno guraju sadržaj koji izaziva jake reakcije, pa rizični snimci često dobijaju mnogo više pregleda nego običan i bezbedan sadržaj. Zbog toga deca lako steknu utisak da će biti zanimljivija ili popularnija ako učestvuju u nekom opasnom izazovu, iako često nisu ni svesna koliko posledice mogu biti ozbiljne.

Platforme poput TikToka često se pominju jer njihov sistem preporuka funkcioniše tako da sadržaj koji brzo dobija lajkove i komentare automatski prikazuje još većem broju ljudi. To znači da jedan opasan video za kratko vreme može da vidi ogroman broj dece koja zatim pokušavaju da urade isto, pa se trend širi mnogo brže nego ranije.

Vozači nemaju dovoljno vremena da reaguju kada neko iznenada istrči na kolovoz

Stručnjaci za saobraćaj upozoravaju da vozači često nemaju dovoljno vremena da reaguju kada neko iznenada istrči na kolovoz, čak i kada voze pažljivo i po propisima. Upravo zato ovakvi izazovi mogu biti posebno opasni, jer jedna sekunda nepromišljenosti može dovesti do tragedije.

U školama se zato sve više govori o digitalnoj bezbednosti i pokušava se da se deci objasni razlika između zabave na internetu i stvarnih posledica u svakodnevnom životu. Međutim, stručnjaci smatraju da klasična upozorenja više nisu dovoljna jer društvene mreže danas imaju mnogo jači uticaj nego ranije.

Tehnički gledano, algoritmi društvenih mreža ne razlikuju šta je bezbedno, a šta opasno, već samo šta privlači pažnju korisnika. Ako neki sadržaj izazove mnogo reakcija, sistem ga automatski širi dalje bez obzira na to da li može imati loše posledice u stvarnom svetu.

