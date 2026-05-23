Stručnjaci navode da se zdravstveni sistemi širom sveta ubrzano okreću tzv. prediktivnoj medicini, gde fokus više nije samo na lečenju već i na prepoznavanju rizika pre nego što se bolest razvije. Ovaj trend, kako ističu, predstavlja jednu od najvećih promena u medicini u poslednjim decenijama jer kombinuje kliničko znanje i napredne algoritme.

Najnoviji AI sistemi analiziraju različite tipove medicinskih podataka, uključujući genetske informacije, krvne biomarkere i istoriju bolesti, kako bi pronašli obrasce koji mogu ukazivati na rane faze ozbiljnih oboljenja.

Ovaj pomak pokrenut je novim saznanjima iz genetike, biotehnologije i veštačke inteligencije, kao i globalnim izazovima vezanim za hronične bolesti i starenje stanovništva.

Smanjuje se rizik od kasnog otkrivanja bolesti

Ovakvi modeli se posebno razvijaju u oblastima kao što su onkologija i kardiologija, gde rana dijagnostika značajno utiče na ishod lečenja i oporavak pacijenata. Stručnjaci objašnjavaju da je ključna prednost ovih sistema njihova sposobnost da istovremeno obrade ogromne količine informacija koje bi ljudima bile gotovo nemoguće za analizu u realnom vremenu.

U oblasti medicinskog snimanja, veštačka inteligencija se koristi za analizu rendgenskih, CT i MRI snimaka, gde algoritmi mogu da prepoznaju suptilne promene u tkivu koje ponekad nisu odmah uočljive ljudskom oku. Time se značajno povećava preciznost dijagnostike i smanjuje rizik od kasnog otkrivanja bolesti, što može imati direktan uticaj na uspešnost terapije. Lekari naglašavaju da ovakvi sistemi ne zamenjuju stručnjake, već im služe kao dodatna podrška u donošenju odluka.

AI modeli koji mogu da predvide kako će pacijenti reagovati na određene vrste terapija

Posebno interesovanje izazivaju modeli koji mogu da predvide kako će pacijenti reagovati na određene vrste terapija, uključujući kompleksne tretmane poput imunoterapije i ciljane terapije u lečenju raka. Ovi sistemi koriste individualne biološke podatke kako bi procenili najverovatniji ishod lečenja i tako pomogli lekarima da izaberu najefikasniji pristup za svakog pacijenta posebno. Stručnjaci ističu da bi ovakav pristup mogao da dovede do potpune personalizacije medicine u narednim godinama.

Pored dijagnostike i terapije, AI se sve više koristi i u praćenju zdravstvenog stanja pacijenata kroz nosive uređaje i digitalne platforme koje prikupljaju podatke u realnom vremenu. Ovi sistemi omogućavaju kontinuirani nadzor vitalnih parametara, što može pomoći u ranom upozoravanju na potencijalne komplikacije ili pogoršanje stanja.

Greške ili pristrasnosti u podacima mogu dovesti do netačnih medicinskih preporuka

Ipak, postavlja se pitanje koliko se odluke mogu poveriti sistemima koji često funkcionišu kao “crne kutije” bez jasnog objašnjenja procesa donošenja zaključaka. Zbog toga se paralelno razvijaju regulative koje bi trebalo da obezbede kontrolisanu i bezbednu primenu veštačke inteligencije u zdravstvu.

Takođe se ističe da kvalitet AI sistema direktno zavisi od kvaliteta podataka na kojima su trenirani, što znači da greške ili pristrasnosti u podacima mogu dovesti do netačnih medicinskih preporuka. Stručnjaci naglašavaju da je zbog toga neophodan stalni nadzor i validacija rezultata koje ovakvi sistemi daju u kliničkoj praksi.

Na globalnom nivou već se sprovode brojni projekti koji testiraju primenu AI sistema u realnim bolničkim uslovima, gde se meri njihova tačnost, brzina i uticaj na ishod lečenja pacijenata. Rezultati tih testova pokazuju da u mnogim slučajevima veštačka inteligencija može da ubrza proces dijagnostike i smanji opterećenje zdravstvenih radnika. Ipak, konačne odluke i dalje ostaju u rukama lekara, koji koriste AI kao dodatni alat.

