Slušaj vest

Iran ponovo pokreće pitanja kontrole globalnog interneta, nakon što su vlasti najavile mogućnost novih restrikcija i finansijskih zahteva prema tehnološkim kompanijama, uz obrazloženje da žele da regulišu korišćenje međunarodne mrežne infrastrukture koja prolazi kroz strateške pomorske i digitalne rute.

Ove najave dolaze u trenutku kada je zemlja već mesecima pod teškim internet ograničenjima, što je izazvalo velike poremećaje u komunikaciji, poslovanju i pristupu informacijama za milione korisnika.

Foto: Shutterstock

Uvode se digitalne takse

Prema dostupnim informacijama, iranske vlasti razmatraju model u kojem bi se naplaćivale naknade kompanijama koje koriste podvodne internet kablove u zonama koje Iran smatra strateški važnim, što bi u praksi značilo novu vrstu “digitalnih taksi” na globalni protok podataka. Ovakav pristup deo je šireg koncepta jačanja digitalnog suvereniteta, gde države pokušavaju da preuzmu veću kontrolu nad infrastrukturom koja je do sada funkcionisala kao globalno zajednička mreža.

Ovaj potez se nadovezuje na već postojeće mere u Iranu, gde je internet pristup u velikoj meri ograničen, a građani često zavise od državnog intraneta ili skupih i nestabilnih alternativnih rešenja za povezivanje sa globalnom mrežom. Stručnjaci upozoravaju da se time stvara sistem “selektivnog interneta”, u kojem pristup više nije univerzalan, već zavisi od političkog i bezbednosnog statusa korisnika.

Foto: Printscreen, Shutterstock

Prekidi interneta već imaju ozbiljan uticaj na privredu

Ekonomisti ističu da dugotrajna ograničenja i prekidi interneta već imaju ozbiljan uticaj na privredu, posebno na digitalni sektor, e-trgovinu i male preduzetnike koji zavise od online tržišta. Gubici se mere desetinama miliona dolara dnevno, dok mnoge firme smanjuju broj zaposlenih ili potpuno obustavljaju rad zbog nemogućnosti pristupa globalnim platformama.

Paralelno sa tim, razvija se i sistem pojačane digitalne kontrole, gde se internet saobraćaj sve više filtrira i nadzire, a korisnici se usmeravaju ka državnim platformama koje su pod strožom regulacijom i nadzorom, što dodatno smanjuje prostor za slobodnu komunikaciju i povećava zavisnost od infrastrukture koju kontroliše država.

Foto: Shutterstock

Zabrinutost da bi globalni internet mogao postati fragmentisan

Analitičari upozoravaju da bi ovakav model mogao da ima šire posledice, jer bi mogao poslužiti kao primer drugim državama koje žele da uvedu slične mehanizme kontrole i monetizacije internet infrastrukture. Posebno se ističe zabrinutost da bi globalni internet mogao postati fragmentisan, sa različitim pravilima i cenama pristupa u zavisnosti od zemlje.

U praksi, to bi značilo da internet više ne funkcioniše kao jedinstvena globalna mreža, već kao skup regionalno kontrolisanih sistema, gde svaka država postavlja sopstvena pravila, cene i ograničenja. Takav razvoj događaja bi, prema stručnjacima, mogao da uspori inovacije i oteža međunarodnu digitalnu saradnju.

Foto: Shutterstock

Mnogi se oslanjaju na VPN servise i druge alate

Građani Irana već sada se suočavaju sa posledicama ovakvih politika, uključujući otežan pristup informacijama, ograničenu komunikaciju sa inostranstvom i rastuće troškove korišćenja interneta preko alternativnih kanala. Mnogi se oslanjaju na VPN servise i druge alate za zaobilaženje restrikcija, iako i oni postaju sve teži za korišćenje i često nedostupni ili skupi.

Stručnjaci za sajber bezbednost naglašavaju da ovakvi sistemi ne utiču samo na slobodu informisanja, već i na bezbednost korisnika, jer povećavaju rizik od nadzora, curenja podataka i zloupotrebe ličnih informacija. U kombinaciji sa državnom kontrolom infrastrukture, to stvara zatvoren digitalni ekosistem sa ograničenim spoljnim vezama.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: