Letnja sezona putovanja i veliko interesovanje za sportske događaje, posebno sada kada se približava Svetsko prvenstvo u fudbalu, dodatno otvaraju prostor za nove digitalne prevare koje ciljaju turiste i navijače širom sveta.

Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da prevaranti koriste euforiju oko putovanja i velikih utakmica kako bi plasirali lažne ponude za smeštaj, karte i pakete putovanja.

Prevaranti koriste kopije poznatih transportnih i turističkih platformi

Stručnjaci kompanije Kasperski upozoravaju na to da su već otkrivene lažne stranice za prodaju karata, rezervaciju smeštaja i navodne nagradne igre koje služe za krađu podataka i novca.

Kako navode, prevaranti koriste kopije poznatih transportnih i turističkih platformi, lažne popuste i lažne ekskluzivne ponude, dok se na dark vebu čak nude avionske karte i hotelski smeštaj po cenama nižim i do 20 odsto od regularnih.

Pazite na ponude koje se šire preko društvenih mreža i neproverenih sajtova

Posebno su rizične ponude koje se šire preko društvenih mreža i neproverenih sajtova, gde se lažni profili predstavljaju kao zvanični distributeri karata ili turističke agencije vezane za Svetsko prvenstvo. Takvi profili koriste generičke fotografije, ukradene sadržaje i agresivnu komunikaciju kako bi stvorili osećaj hitnosti i ograničene ponude.

U nekim slučajevima, prevaranti nude takozvane VIP pakete koji uključuju smeštaj, prevoz i ulaznice, uz zahtev da se uplata izvrši odmah kako bi se rezervacija navodno zaključala. Nakon uplate, komunikacija prestaje, a korisnici ostaju bez karata, putovanja i mogućnosti povraćaja novca.

Prevare se ne odnose samo na karte i smeštaj

Sajber analitičari upozoravaju da se uoči velikih sportskih događaja sve češće koriste i napredne tehnike, uključujući veštačku inteligenciju za kreiranje lažnih sajtova i automatskih poruka koje deluju uverljivo i prilagođeno različitim tržištima, što dodatno otežava razlikovanje između pravih i lažnih ponuda čak i iskusnijim korisnicima.

Dodatni problem je i to što se prevare ne odnose samo na karte i smeštaj, već i na lažne nagradne igre, navijačke aplikacije i sponzorisane kampanje koje obećavaju poklone u vezi sa Svetskim prvenstvom. Korisnici tako često nesvesno ostavljaju lične podatke ili podatke o platnim karticama.

Preporučuje se dodatna provera domena, vlasništva sajta i reputacije

Stručnjaci savetuju da se sve karte i putni aranžmani za velike događaje kupuju isključivo preko zvaničnih kanala i proverenih platformi, jer su upravo neovlašćeni prodavci najčešći izvor prevara u ovakvim periodima. Takođe se preporučuje dodatna provera domena, vlasništva sajta i reputacije pre bilo kakve uplate.

Posebno se ističe da rast interesovanja za Svetsko prvenstvo stvara svojevrsnu digitalnu gužvu u kojoj prevaranti lakše prolaze neprimećeno, jer veliki broj sličnih oglasa otežava razlikovanje legitimnih i lažnih ponuda. U takvom okruženju najviše stradaju oni koji kupuju u poslednjem trenutku bez detaljne provere.

Turističke organizacije i bezbednosni eksperti zato apeluju na navijače da planiraju putovanja unapred i da izbegavaju ponude koje dolaze preko privatnih poruka ili nepoznatih profila na internetu. Upozoravaju da se u ovakvim slučajevima često ne gubi samo novac, već i lični podaci koji kasnije mogu biti zloupotrebljeni.

