Savremeni moderni automobili više nisu samo sredstva prevoza, već složeni računarski sistemi koji prikupljaju ogromne količine podataka o vozačima. Informacije koje se beleže mogu obuhvatati lokaciju, ponašanje u vožnji, pa čak i fizičke karakteristike i reakcije vozača.

Ovi sistemi rade u pozadini gotovo neprekidno, često bez jasnog uvida korisnika u obim prikupljanja.

Ovaj trend se sve više povezuje sa načinom na koji proizvođači i treće strane koriste podatke za profit, uključujući i osiguravajuće kompanije koje mogu menjati cene polisa na osnovu stila vožnje. Time se otvara novo pitanje granice između korisne tehnologije i komercijalnog nadzora.

Od slobode kretanja do stalnog nadzora

Nekada se vožnja smatrala simbolom slobode i privatnosti, ali današnja vozila sve više funkcionišu kao povezani digitalni sistemi. U njima se nalaze senzori i kamere koje prate gotovo svaki aspekt korišćenja automobila. Ta promena se dogodila postepeno, pa je mnogi vozači nisu ni primetili dok nije postala standard.

Podaci mogu uključivati informacije o brzini, kočenja, korišćenju pojasa, pa čak i detalje o putnicima i njihovom ponašanju, što menja tradicionalno shvatanje privatnosti u automobilu. Sve to stvara digitalni profil vozača koji se može analizirati i dugoročno čuvati.

Šta sve moderni automobili mogu da prate

Proizvođači automobila u svojim pravilima privatnosti navode da se prikupljaju podaci poput lokacije, navika vožnje i interakcije sa infotainment sistemom. Neki sistemi mogu analizirati i unutrašnje kamere koje prate vozača. U mnogim slučajevima, korisnici prihvataju ove uslove bez detaljnog čitanja dokumentacije.

U određenim slučajevima, podaci se mogu deliti sa spoljnim partnerima, uključujući i kompanije koje se bave analizom tržišta ili osiguranjem, što otvara dodatna pitanja o tome gde ti podaci završavaju. Nedostatak jasne kontrole nad daljim deljenjem podataka ostaje jedan od glavnih problema.

Podaci iz automobila i uticaj na osiguranje

Jedan od najkontroverznijih aspekata prikupljanja podataka jeste njihova upotreba u industriji osiguranja. Vozački podaci mogu uticati na visinu premija, pri čemu se ponašanje u vožnji direktno odražava na cenu. To znači da isti vozač može plaćati različite iznose u zavisnosti od analize njegovih navika.

U nekim slučajevima, podaci su navodno korišćeni bez jasnog znanja korisnika, što je dovelo do regulatornih istraga i kritika javnosti zbog nedovoljne transparentnosti. Ovakve situacije dodatno pojačavaju debatu o tome ko zapravo kontroliše digitalne informacije o vožnji.

Šta vozači mogu da urade da zaštite privatnost

Stručnjaci savetuju da korisnici provere podešavanja privatnosti u svojim vozilima i povezanim aplikacijama, kao i da izbegavaju programe telemetrije kada je to moguće. Ove opcije mogu ograničiti količinu podataka koji se dele sa proizvođačima. Ipak, dostupnost ovih opcija varira od proizvođača do proizvođača i od modela do modela.

U nekim regionima korisnici imaju pravo da zatraže uvid u prikupljene podatke ili njihovo brisanje, ali stručnjaci upozoravaju da je sistem i dalje složen i da odgovornost često pada na same vozače. Zbog toga se sve više traži jača zakonska regulacija koja bi standardizovala zaštitu podataka.

Era pametnih automobila i AI-a

Razvoj veštačke inteligencije u automobilima dodatno povećava količinu podataka koji se obrađuju tokom vožnje. Moderni sistemi koriste AI za prepoznavanje ponašanja vozača i donošenje odluka u realnom vremenu. Ovi sistemi se integrišu sa navigacijom, sigurnosnim funkcijama i personalizovanim podešavanjima vozila.

Iako proizvođači tvrde da sve to povećava bezbednost, stručnjaci upozoravaju da se istovremeno širi i obim nadzora nad korisnicima.

Granica između asistencije i praćenja postaje sve tanja kako tehnologija napreduje.