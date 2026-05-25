Slušaj vest

Niz hapšenja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ponovo je otvorio pitanje koliko je digitalni prostor zapravo strogo kontrolisan, nakon što su vlasti pokrenule postupke protiv korisnika zbog objava na internetu tokom eskalacije sukoba u regionu Irana. Među razlozima za hapšenja nalaze se deljenje videa, AI-generisanih klipova i navodno “lažnih informacija” koje su, prema vlastima, mogle da ugroze javni red.

Za mnoge korisnike šok je bio saznanje da nešto tako svakodnevno kao screenshot ili prosleđena objava može postati krivično delo sa zatvorskom kaznom. Ono što dodatno uznemirava jeste činjenica da se ne radi o novim zakonima, već o postojećim pravilima koja se sada primenjuju maksimalnom strogošću. U praksi to znači da obična radnja na telefonu može postati pravni rizik koji nosi godine zatvora.

Foto: X/Printscreen

Zakoni koji se aktiviraju čim nastane kriza

Prema članu 52 cybercrime zakona, u Ujedinjeni Arapski Emirati je zabranjeno širenje bilo kakvih informacija koje mogu biti protumačene kao lažne, uznemirujuće ili štetne po javni red. U mirnodopskim uslovima to već nosi ozbiljne kazne, ali u krizama i vanrednim situacijama sankcije se automatski udvostručuju.

U tim momentima, čak i pogrešno protumačen post ili video može postati dokaz u krivičnom postupku. Pravni okvir ne pravi razliku između “namere da se informiše” i “namere da se uznemiri javnost”, već gleda isključivo na posledicu. To stvara situaciju u kojoj korisnici nikada ne mogu biti sigurni kako će njihov sadržaj biti interpretiran.

Foto: Shutterstock

Talas hapšenja zbog običnih objava i fotografija

Vlasti su u više navrata saopštile hapšenja stotina ljudi zbog deljenja sadržaja koji je ocenjen kao štetan za javnu bezbednost, uključujući AI-generisane video klipove i fotografisanje zabranjenih lokacija. Prema zvaničnim navodima, čak i obična objava na mrežama može se tretirati kao ozbiljno narušavanje javnog reda.

Granica između “korisnika društvenih mreža” i “krivično odgovornog lica” postaje opasno tanka. Stručnjaci upozoravaju da je digitalni prostor u UAE postao okruženje u kojem svaka objava može imati posledice koje korisnik ne može da kontroliše. Posebno u kriznim situacijama, tolerancija prema online sadržaju gotovo da nestaje.

Foto: Shutterstock

Screenshot koji postaje dokaz na sudu

Screenshot više nije samo bezazlen digitalni trag - u određenim slučajevima postaje dokazni materijal koji može pokrenuti krivični postupak. Deljenje privatnih razgovora, konteksta izvučenog iz poruka ili čak “običnog ćaskanja” može se tretirati kao narušavanje privatnosti ili ugleda.

Jedan klik “share” može preokrenuti privatnu komunikaciju u javni slučaj sa ozbiljnim pravnim posledicama. Pravni stručnjaci upozoravaju da zakon ne pravi razliku između formalnog objavljivanja i neformalnog deljenja. U trenutku kada sadržaj napusti privatni prostor, odgovornost postaje direktna i nepovratna.

Foto: Shutterstock

Ko podeli sadržaj postaje meta zakona

Najopasnija zabluda korisnika jeste verovanje da odgovornost snosi samo onaj ko je prvi objavio sadržaj. U stvarnosti, pravni okvir u Ujedinjeni Arapski Emirati tretira i dalje deljenje kao jednako ozbiljan čin kao i originalno objavljivanje.

To znači da i jedan forward, repost ili screenshot može aktivirati isti pravni mehanizam kao i izvorni post. Zbog toga stručnjaci upozoravaju da se digitalno ponašanje u UAE mora posmatrati kao visokorizična aktivnost, gde čak i rutina na telefonu može imati posledice koje se završavaju na sudu.

Foto: Shutterstock

AI sadržaj i lažni snimci - novi okidač

Posebno zabrinjava to što se u poslednjim slučajevima sve češće pominju AI-generisani video snimci i digitalno manipulisani sadržaji kao razlog za pokretanje istraga. Vlasti tvrde da takav materijal može direktno uticati na javnu percepciju tokom kriznih situacija.

Zbog toga se i sadržaj koji deluje kao “eksperiment” ili zabava može posmatrati kao potencijalna pretnja. Stručnjaci upozoravaju da razvoj veštačke inteligencije dodatno otežava razliku između stvarnog i lažnog sadržaja, što povećava rizik da korisnici nesvesno prekrše zakon.