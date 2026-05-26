Nekada zamišljen kao budućnost mobilne komunikacije, MMS je trebalo da omogući jednostavno slanje fotografija i kratkih video-snimaka direktno sa telefona na telefon. Ipak, uprkos velikim očekivanjima, korisnici nikada nisu u potpunosti prihvatili ovu uslugu zbog visokih cena i komplikovanog podešavanja. Vremenom je postao simbol jedne tehnologije koja nije ispunila početna očekivanja.

Posle više od 20 godina postojanja, MMS definitivno odlazi u istoriju. Nemački operateri Dojče telekom, O2 i 1i1 najavili su da će 30. juna 2026. godine trajno ugasiti ovu uslugu, prateći potez Vodafona koji je MMS ukinuo još početkom 2023. godine. Ova odluka označava kraj jedne ere mobilne komunikacije u Nemačkoj.

Preskup servis koji nikada nije zaživeo

Kada se MMS pojavio početkom 2000-ih godina, mobilni operateri u Nemačkoj naplaćivali su čak 39 centi po poslatoj poruci. Uz to, maksimalna veličina fajla bila je ograničena na svega 300 kilobajta, što je dodatno frustriralo korisnike. Zbog toga je servis od početka imao teškoće da postane masovno prihvaćen.

Mnogi su zato birali jednostavnije i jeftinije alternative poput SMS poruka ili slanja fotografija putem imejla. Dolaskom aplikacija kao što su Vocap i drugi servisi za dopisivanje, MMS je vrlo brzo izgubio gotovo svaki značaj na tržištu. Promena navika korisnika ubrzala je njegov potpuni pad.

Brojke pokazale potpuni pad popularnosti

Koliko je MMS zapravo bio slabo korišćen najbolje pokazuju podaci koje je svojevremeno objavio Vodafone. Tokom decembra 2012. godine korisnici su poslali čak 1,5 milijardi SMS poruka, dok je broj MMS poruka iznosio svega 13 miliona. Ova razlika jasno pokazuje koliko je MMS bio sporedan u svakodnevnoj komunikaciji.

Nakon toga usledio je konstantan pad korišćenja ove tehnologije. Do trenutka kada je Vodafone ugasio MMS, upotreba servisa smanjena je za više od 96 procenata, što je jasno pokazalo da korisnici već godinama prelaze na modernije načine komunikacije. Trend pada nije uspeo da se zaustavi ni uprkos pokušajima operatera.

RCS postaje nova generacija poruka

Naslednik MMS-a danas je tehnologija poznata kao RCS, odnosno napredne komunikacione usluge. Ovaj standard omogućava slanje fotografija visoke rezolucije, video-snimaka i grupnih razgovora direktno kroz fabričke aplikacije za poruke na pametnim telefonima. Time se klasično dopisivanje približava savremenim aplikacijama za razmenu poruka.

Za razliku od starog MMS sistema, RCS ne naplaćuje poruke pojedinačno već koristi internet saobraćaj iz korisničkog paketa. Pored toga, podržava i naprednu enkripciju podataka, zbog čega se smatra bezbednijim i praktičnijim rešenjem za savremenu komunikaciju. Upravo zato ga mnogi vide kao prirodnu zamenu za zastarele servise.

Vlasnici starih telefona trebalo bi da požure

Stručnjaci upozoravaju korisnike koji još čuvaju stare mobilne telefone da na vreme sačuvaju fotografije i poruke primljene putem MMS-a. Na mnogim starijim uređajima upravo se u tim porukama nalaze porodične slike koje nikada nisu prebačene na druge uređaje. Gubitak tih podataka mogao bi biti nepovratan ako se ne reaguje na vreme.

Najjednostavniji način jeste povezivanje telefona sa računarom preko kabla za prenos podataka. Ukoliko to nije moguće, korisnici još uvek mogu da proslede stare MMS poruke na moderan telefon pre nego što usluga bude potpuno ugašena krajem juna 2026. godine. Ipak, operateri upozoravaju da ove opcije možda neće dugo biti dostupne.