I dok su mnogi očekivali samo “električni Ferrari”, italijanski gigant je otišao mnogo dalje i napravio vozilo koje potpuno menja dosadašnji identitet brenda.

Luce nije klasičan superautomobil sa dvoja vrata i agresivnim linijama. U pitanju je luksuzni četvorovratni GT model sa pet sedišta, futurističkim dizajnom i tehnologijom koja više podseća na spoj hiperautomobila i luksuznog tehnološkog proizvoda nego na tradicionalni Ferrari.

Ferrari EV sa više od 1.000 konja

Ispod futurističke karoserije krije se ozbiljna mašinerija. Ferrari Luce koristi čak četiri elektromotora koji zajedno razvijaju više od 1.000 konjskih snaga. Automobil do 100 km/h stiže za oko 2,5 sekunde, dok maksimalna brzina prelazi 310 km/h.

Baterija kapaciteta 122 kWh omogućava autonomiju veću od 500 kilometara, a Ferrari tvrdi da je kompletan električni pogon razvijen interno, bez oslanjanja na spoljne platforme.

Posebno zanimljivo je što Ferrari pokušava da zadrži “osećaj vožnje” po kojem je poznat. Vozači će preko posebnih komandi na volanu moći da kontrolišu regenerativno kočenje, ali i simulaciju promene stepena prenosa kako bi iskustvo bilo bliže klasičnim sportskim automobilima.

Dizajn koji deli fanove Ferrarija

Najveći šok ipak je dizajn. Luce izgleda potpuno drugačije od svega što je Ferrari ranije pravio. Automobil ima visoku siluetu, ogromne staklene površine i proporcije koje više podsećaju na spoj shooting brake modela i luksuznog crossovera nego na klasični Ferrari.

Na projektu su radili i poznati dizajneri iz studija LoveFrom koji vode bivši Apple dizajner Jony Ive i Marc Newson. Zbog toga enterijer ima minimalistički pristup, premium materijale i fizičke komande koje podsećaju na luksuzne tehnološke uređaje.

Ferrari je čak razvio poseban sistem zvuka koji koristi vibracije i mehaničke tonove zadnje osovine kako bi električni automobil zadržao emocionalni karakter po kojem je brend poznat.

Najveći rizik Ferrarija do sada?

Dolazak modela Luce predstavlja možda i najveću promenu u istoriji Ferrarija. Dok konkurenti poput Lamborghinija i Aston Martina usporavaju planove za električne automobile, Ferrari očigledno veruje da luksuzni EV segment tek dolazi.

Cena to jasno pokazuje. Luce će u Evropi startovati od oko 550.000 evra, odnosno približno 640.000 dolara, što ga čini jednim od najskupljih električnih automobila na svetu. Prve isporuke očekuju se krajem 2026. godine.

Ferrari pritom ne planira da odustane od benzinskih motora. Kompanija tvrdi da je Luce samo proširenje ponude i pokušaj da privuče novu generaciju bogatih kupaca koji žele vrhunske performanse, ali bez klasičnog motora.