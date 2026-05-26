Francuska je najavila novo veliko ulaganje u razvoj kvantnih tehnologija i mikroelektronike, čime jasno ulazi u globalnu trku za tehnološku dominaciju. Predsednik Emanuel Makron poručio je da zemlja ima kapacitet da postane jedan od lidera u ovoj oblasti. Ovaj potez dolazi u trenutku kada se ubrzava globalna konkurencija u visokim tehnologijama.

Prema njegovoj najavi, u kvantne tehnologije biće uloženo dodatnih milijardu evra, dok će još 550 miliona evra biti usmereno na sektor mikroelektronike. Ova odluka dolazi u trenutku pojačane konkurencije između velikih svetskih sila u naprednim tehnologijama. Investicija je deo šire strategije industrijskog jačanja zemlje.

Francuska može da pobedi u tehnološkoj trci

Predsednik Emanuel Makron izjavio je da Francuska raspolaže resursima i znanjem potrebnim da bude pobednik u trci za kvantne tehnologije. Njegova poruka došla je tokom predstavljanja novog investicionog paketa, uz naglasak na strateški značaj ove industrije. On je istakao da je cilj jačanje evropske tehnološke nezavisnosti.

Kako je naveo, cilj države je da se ojača domaći tehnološki sektor i smanji zavisnost od stranih centara moći. Ovakav pristup, prema njegovim rečima, deo je šire strategije jačanja industrijske i tehnološke suverenosti. Poseban fokus stavljen je na dugoročni razvoj i inovacije.

Privatni sektor vidi priliku za ubrzani rast

Izvršni direktor pariske kompanije “AlisiBobo” Teo Peronen ocenio je da rast javnih ulaganja direktno utiče na razvoj industrije. Prema njegovim rečima, kvantno računarstvo postaje ključni deo globalne ekonomske infrastrukture. On smatra da se tržište nalazi u fazi ubrzanog širenja.

On je istakao da državna podrška podstiče kompanije da brže razvijaju inovacije i postaju konkurentnije na svetskom tržištu. U tom kontekstu, javno finansiranje se vidi kao katalizator tehnološkog napretka. To posebno dolazi do izražaja u ranoj fazi razvoja tehnologije.

Strateški projekti i saradnja sa industrijom

Kompanija “Alis i Bobo” jedna je od firmi koje će dobiti sredstva iz novog francuskog fonda za razvoj kvantnih tehnologija. Pored toga, kompanija je obezbedila i dodatno finansiranje od NVentures, investicionog ogranka kompanije Nvidia. Time se dodatno jača povezanost između javnog i privatnog sektora.

Ova sredstva biće usmerena na razvoj hardvera koji smanjuje greške u radu kvantnih računara. Time se direktno podržava unapređenje pouzdanosti i performansi sledeće generacije računarskih sistema. Cilj je povećanje stabilnosti kvantnih operacija.

Francuski program PROQCIMA

Kompanija učestvuje i u državnom programu PROQCIMA, koji vodi Ministarstvo oružanih snaga Francuske. Cilj programa je razvoj prototipa univerzalnih kvantnih računara francuskog dizajna. Program uključuje i saradnju sa više tehnoloških partnera.

Planirano je da ovi sistemi budu spremni za industrijsku proizvodnju do 2032. godine, čime Francuska želi da obezbedi dugoročnu tehnološku prednost. Projekat se smatra jednim od ključnih strateških pravaca u narednoj deceniji. Time se postavlja osnova za buduću kvantnu industriju zemlje.