Italijanske vlasti pokrenule su veliku operaciju protiv piratske mreže Cinemagoal, aplikacije koja je omogućavala ilegalno gledanje sadržaja sa popularnih platformi poput Netflix i Disney+. Tokom akcije sprovedeno je više od 100 pretresa, dok su istražitelji zaplenili servere i opremu povezanu sa radom ove mreže.

Operaciju je predvodila italijanska Finansijska straža, poznata kao Guardia di Finanza, koja deluje pod Ministarstvom ekonomije i finansija. Vlasti tvrde da je Cinemagoal godinama omogućavao korisnicima pristup zaštićenom sadržaju bez dozvole vlasnika autorskih prava, čime je pričinjena ogromna finansijska šteta.

Aplikacija bila dostupna ogromnom broju korisnika

Cinemagoal je postao poznat širom interneta zahvaljujući mogućnosti da korisnicima omogući pristup filmovima, serijama, muzici i sportskim događajima bez plaćanja zvaničnih pretplata. Pored video sadržaja, aplikacija je nudila i pristup servisima poput Spotify, što je dodatno povećalo njenu popularnost među korisnicima.

Istražitelji veruju da je mreža funkcionisala kroz složen sistem servera i posebnih uređaja namenjenih za gledanje piratskog sadržaja. Upravo zbog široke rasprostranjenosti, italijanske vlasti procenjuju da je broj korisnika bio izuzetno veliki, što je dodatno otežalo istragu i praćenje celokupne infrastrukture.

Šteta u stotinama miliona evra

Prema proceni italijanske Finansijske straže, šteta koju je Cinemagoal navodno naneo kompanijama i vlasnicima autorskih prava iznosi oko 300 miliona evra. Takvi gubici uključuju izgubljene pretplate, nelegalnu distribuciju sadržaja i smanjene prihode velikih striming platformi.

Pored organizatora mreže, vlasti sada pažnju usmeravaju i na same korisnike. Posebno su pod lupom prvi pretplatnici koji su koristili specijalne uređaje povezane sa ovom aplikacijom, a pojedinima prete novčane kazne koje mogu dostići i nekoliko hiljada evra.

Tragaju za podacima i izvornim kodom

Iako još nije potpuno potvrđeno da je Cinemagoal trajno ugašen, italijanske vlasti tvrde da su tokom akcije uspele da zaplene servere koji sadrže ključne podatke za funkcionisanje aplikacije. Među pronađenim materijalima nalaze se sistemi za dešifrovanje sadržaja, ali i izvorni kod same platforme.

U akciji su učestvovale i druge evropske bezbednosne službe, što pokazuje koliko je istraga bila ozbiljna i međunarodno koordinisana. Saradnja više država ukazuje na rastući pritisak evropskih institucija na ilegalne servise koji distribuiraju zaštićeni digitalni sadržaj.

Piratske platforme sve češće nestaju

Poslednjih godina vlasti širom sveta pojačale su borbu protiv internet piraterije, posebno kada su u pitanju veliki servisi za strimovanje filmova, serija i sportskih događaja. Jedan od najpoznatijih primera bio je gašenje platforme Popcorn Time tokom 2022. godine.

Sličnu sudbinu doživeo je i Streameast, servis poznat po ilegalnom prenosu sportskih događaja, koji je ugašen tokom prošle godine. Sve češće međunarodne akcije pokazuju da kompanije i državne institucije ulažu znatno više resursa u pronalaženje i gašenje mreža koje omogućavaju nelegalno deljenje sadržaja.