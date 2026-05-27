Pametni satovi odavno više nisu samo uređaji za brojanje koraka i proveru notifikacija. Danas su modni detalj, fitnes partner i mali digitalni saveznik koji nas tokom dana podseća kada da usporimo, ustanemo, prošetamo ili konačno odradimo trening koji odlažemo danima. Upravo na toj ideji zasnovan je novi Huawei Watch Fit 5 Pro, model koji uspešno kombinuje premium izgled, sportske mogućnosti i praktične funkcije za svakodnevni život.









Sat koji odmah privlači pažnju

Već na prvi pogled jasno je da Huawei ovde nije igrao na sigurno. Narandžasta Pro verzija sata izgleda moderno, sportski i osvežavajuće drugačije u moru klasičnih pametnih satova koji često deluju previše poslovno ili ozbiljno. Poseban detalj je AirDry pletena narukvica ovog modela, koja nije samo estetski trik. Tokom nošenja ostavlja utisak veoma laganog i prozračnog sata, što posebno znači tokom treninga, dugih šetnji ili vrućih letnjih dana kada većina narukvica ume da postane neprijatna.

AMOLED ekran koji se vidi i na jakom suncu Prva stvar koju primetite kada uključite sat jeste ekran. Huawei Watch Fit 5 Pro dolazi sa velikim 1,92-inčnim AMOLED displejom i ultra tankim ivicama, zbog čega uređaj izgleda moderno i veoma elegantno. Boje su izrazito jake, kontrast odličan, a osvetljenje ide čak do 3000 nita. U prevodu, ekran ostaje potpuno čitljiv čak i na direktnom suncu, što je detalj koji se u praksi mnogo više ceni nego na papiru.

Premium osećaj bez težine na ruci Ono što posebno odvaja ovaj model od standardnih pametnih satova jeste kvalitet izrade. Huawei je kombinovao safirno staklo, titanijumski okvir i aluminijumsko kućište, pa sat ostavlja premium utisak. Dobra stvar je što ovi prvoklasni materijali nisu doneli dodatnu težinu. Sat je i dalje veoma lagan i prijatan za celodnevno nošenje, pa bez problema može da ostane na ruci od jutarnjeg sastanka do večernjeg treninga.

Sat koji će vas pokrenuti Huawei Watch Fit 5 Pro nije uređaj koji služi samo da lepo izgleda na ruci. Napravljen je za korisnike koji vole aktivan život, ali i za one koji pokušavaju da uvedu više kretanja u svakodnevicu. Jedna od zanimljivijih opcija su mini treninzi direktno na satu. Umesto komplikovanih aplikacija i dugih planova treninga, dobijate kratke vežbe koje možete da odradite praktično bilo gde, u kancelariji, kod kuće ili tokom pauze. Za ozbiljnije sportiste tu je veliki broj sportskih režima, sa posebnim fokusom na trčanje, biciklizam, trail aktivnosti i golf. Tokom testiranja posebno korisna funkcija bio je automatski start za vožnju bicikla. Dovoljno je samo da krenete da vozite i sat automatski prepoznaje aktivnost.

Naravno, dostupni su i detaljni podaci o tempu, pulsu, kalorijama i drugim parametrima koji mogu biti korisni i rekreativcima i ozbiljnijim sportistima.

Sat koji prati i zdravlje i stres

Huawei poslednjih godina ozbiljno ulaže u zdravstvene funkcije, a Huawei Watch Fit 5 Pro to jasno pokazuje. Sat prati san, puls, nivo kiseonika u krvi i opšte stanje organizma tokom dana. Zanimljiv detalj je i praćenje emocionalnog stanja korisnika, pa osim standardnih zdravstvenih podataka dobijate i širu sliku nivoa stresa, umora i dnevnog opterećenja.

Baterija zbog koje zaboravite gde je punjač Jedna od najvećih prednosti Huawei satova i dalje ostaje autonomija baterije. Huawei Watch Fit 5 Pro napravljen je tako da bude stalno uz korisnika jer baterija traje do čak 10 dana, te je tu tokom treninga, spavanja, šetnje ili posla, bez potrebe da ga svako veče stavljate na punjač. U svakodnevnom korišćenju upravo ta praktičnost pravi ogromnu razliku.

Zaključak Huawei Watch Fit 5 Pro uspeva da istovremeno bude elegantan, sportski, praktičan i zabavan za korišćenje. Narandžasta verzija posebno privlači pažnju i deluje kao uređaj namenjen ljudima koji žele nešto drugačije od standardnih pametnih satova. Uz odličan AMOLED ekran, premium materijale, lagano kućište, bogate sportske funkcije, veoma dobru bateriju i mogućnost povezivanja sa sa svim tipovima uređaja, bilo da imaju Android ili iOS operativni sistem, Huawei Watch Fit 5 Pro lako se pozicionira kao jedan od zanimljivijih pametnih satova ove godine, posebno za korisnike koji žele uređaj koji ih prati tokom celog dana, a ne samo tokom treninga.