Meta je najavila globalno uvođenje novih pretplatničkih planova za svoje ključne aplikacije. Planovi obuhvataju Instagram, Facebook i WhatsApp, a u planu su i testovi za poslovne korisnike i AI pretplate. Cilj kompanije je diversifikacija prihoda van oglašavanja i dodatna monetizacija postojećih korisnika.

Pretplate nude dodatne funkcije za korisnike koji žele više kontrole i naprednih opcija u aplikacijama. Među njima su personalizacija profila, napredne reakcije i detaljniji uvidi u objave. Meta najavljuje da će ponuda u budućnosti biti proširena novim funkcijama.

„Plus“ planovi donose dodatne funkcije

Instagram Plus, Facebook Plus i WhatsApp Plus omogućavaju mesečnu pretplatu sa pristupom ekskluzivnim funkcijama. Korisnici mogu da prilagođavaju profile, koriste super reakcije i dobijaju napredne statistike. Cene se kreću od 2,99 do 3,99 dolara mesečno, zavisno od aplikacije.

Instagram Plus omogućava pregled ko je ponovo gledao storije i pravljenje neograničenih lista publike. Facebook Plus donosi slične funkcionalnosti za društvenu interakciju. WhatsApp Plus se fokusira na teme, prilagođene tonove, dodatne pinovane razgovore i premium stikere.

Meta testira AI i profesionalne pretplate

Meta pokreće testiranje novih planova pod brendom Meta One, uključujući AI pretplate za napredne korisnike. Planovi Meta One Plus i Meta One Premium nude različite nivoe AI kapaciteta. Premium nivo omogućava složenije analize, generisanje videa i slika, kao i dublje računske mogućnosti.

Testiranja počinju u Singapuru, Gvatemali i Boliviji, dok se planovi za kreatore i poslovne korisnike uvode u Saudijskoj Arabiji, Maroku, Tajlandu i Bangladešu. Meta tako kombinuje AI alate i profesionalne funkcije u jedinstvenu pretplatničku ponudu.

Kreatorski i poslovni planovi

Meta One Essential i Advanced planovi namenjeni su kreatorima i firmama. Oni uključuju verifikaciju, zaštitu od imitacija, poboljšane link sheet-ove i analitiku za bolji uvid u publiku. Napredniji plan omogućava bolje pozicioniranje u pretragama i feedovima, isticanje sadržaja i automatsko slanje poziva za praćenje.

Kreatori dobijaju alate za vođenje kampanja, optimizaciju rasporeda objava i deljenje pristupa drugim moderatorima bez deljenja lozinke. Takođe dobijaju obaveštenja kada neko ponovo koristi njihov sadržaj, što omogućava zaštitu autorskih prava.

Pretplate kao strateški korak u poslovanju Mete

Meta ovim planovima proširuje ponudu funkcija i unapređuje iskustvo korisnika. Fokus je na naprednim opcijama za korisnike i poslovne alate za kreatore. Pretplate ne zamenjuju Meta Verified, već funkcionišu kao dodatni sloj pogodnosti i zaštite.

Cilj je povećanje vrednosti po korisniku i testiranje spremnosti korisnika da plaćaju za dodatne digitalne funkcije. Meta prati kako se novi planovi prihvataju i planira dalje proširenje ponude. Pretplate predstavljaju dugoročni strateški korak u diversifikaciji prihoda kompanije.