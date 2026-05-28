YouTube sada automatski dodaje oznake na video snimke koji sadrže fotorealističan AI sadržaj. Kompanija više neće zavisiti samo od kreatora da sami prijave korišćenje veštačke inteligencije. Novi sistem prepoznaje AI video u značajnijoj meri i dodaje odgovarajuću oznaku.

Ove oznake služe da korisnici odmah uoče kada je sadržaj generisan ili izmenjen pomoću AI alata. YouTube je naglasio da se sistem primenjuje i na klasične video snimke i na Shorts format. Cilj je veća transparentnost i informisanje publike o prirodi sadržaja.

Vidljivost AI oznaka postaje ključna

Dosadašnja pravila o prijavljivanju AI sadržaja ostaju na snazi, ali platforma sada aktivno kontroliše oznake. Oznake će se prikazivati odmah ispod plejera kod dužih video snimaka i preko Shorts videa. Autor i dalje može korigovati oznaku u slučaju greške, osim kada je video napravljen YouTube AI alatima poput Veo ili Dream Screen.

YouTube ističe da oznake neće uticati na preporuke ni monetizaciju videa. One su isključivo informativnog karaktera. Cilj je da korisnici prepoznaju fotorealističan AI sadržaj bez dodatne konfuzije.

Integracija sa naprednim Google AI alatima

YouTube planira da koristi nove interne signale od maja kako bi unapredio automatsko označavanje AI sadržaja. Ove promene dolaze paralelno sa razvojem Google AI alata, uključujući Gemini Omni modele. Oni omogućavaju stvaranje kvalitetnih video snimaka uz bolje razumevanje fizike, kulture i istorije.

Sistem za prepoznavanje AI sadržaja uključuje i detekciju deepfake materijala. Odrasli korisnici mogu da traže snimke u kojima se pojavljuje njihovo lice. Time YouTube povećava sigurnost i kontrolu nad potencijalno osetljivim sadržajem.

Različite vrste AI oznaka

Video snimci koji su potpuno generisani AI alatima dobiće trajnu oznaku u C2PA metapodacima. Za sadržaj koji je samo delimično izmenjen ili animiran, oznaka će ostati u proširenom opisu. Ovaj sistem pomaže korisnicima da razlikuju potpuni AI sadržaj od blago izmenjenog ili nerealističnog.

YouTube naglašava da oznake za osetljive teme poput zdravlja ili vesti već imaju vidljiviji prikaz. Novi sistem ih čini dostupnijim i za druge vrste sadržaja. Time se povećava transparentnost i poverenje publike u platformu.

Transparentnost i budući razvoj

YouTube navodi da automatske oznake ne utiču na algoritamsko preporučivanje niti monetizaciju. Fokus je na informisanju gledaoca i smanjenju konfuzije oko AI video sadržaja. Kompanija planira da dodatno unapredi sistem sa razvojem AI tehnologija u narednim mesecima.

Kreatori i dalje imaju obavezu da prijave korišćenje AI alata, ali sada platforma preuzima aktivniju ulogu. Oznake omogućavaju jasnu komunikaciju između kreatora i publike. Ovo je deo šire strategije YouTube-a za odgovorno korišćenje AI tehnologija.