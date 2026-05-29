Evropska unija je izrekla kaznu od 200 miliona evra (oko 232 miliona dolara) kineskom online trgovcu Temu, nakon što je utvrđeno da kompanija nije preduzela dovoljno mera kako bi sprečila prodaju ilegalnih proizvoda na svojoj platformi. Odluku su doneli tehnološki regulatori EU u okviru prve faze opsežne istrage.

Istraga traje skoro dve godine i vodi se u okviru Digital Services Act (DSA) regulative, koja od velikih digitalnih platformi zahteva da aktivnije sprečavaju širenje ilegalnog i štetnog sadržaja. Regulativa omogućava i dodatne kazne ukoliko se utvrdi dalje nepoštovanje pravila.

Istraga pokrenuta nakon mnogo prijava

Evropska komisija pokrenula je postupak protiv Temua nakon pritužbi evropske organizacije potrošača BEUC, kao i 17 nacionalnih članica te mreže. Istraga je fokusirana na to kako platforma procenjuje rizike vezane za prodaju zabranjenih proizvoda.

Regulatori su zaključili da kompanija nije dovoljno detaljno analizirala sistemske rizike, uključujući način na koji algoritmi za preporuke i promotivne aktivnosti mogu da pojačaju vidljivost ilegalnih proizvoda.

Kritike na račun algoritama i influensera

Evropska komisija je posebno kritikovala način na koji Temu koristi algoritme preporuke i marketinške programe uz pomoć influensera. Prema regulatorima, ovi sistemi mogu dodatno da povećaju šansu da se ilegalni proizvodi promovišu i prodaju korisnicima u EU.

Kompanija Temu je odbacila deo optužbi i navela da se ne slaže sa odlukom Evropske komisije, ocenjujući kaznu kao nesrazmernu. Takođe su istakli da su od 2024. godine unapredili svoje sisteme za procenu rizika i zaštitu korisnika.

Rokovi i naredni koraci u postupku

Evropska komisija je dala Temuu rok do 28. avgusta da dostavi akcioni plan kojim će pokazati kako planira da uskladi svoje poslovanje sa DSA pravilima. Nakon toga, regulatori će proceniti da li su preduzete mere dovoljne.

Zvaničnici EU naglašavaju da je upravljanje rizicima ključni deo zakona o digitalnim uslugama. Istraga se nastavlja i obuhvata i pitanja poput mogućeg zavisničkog dizajna platforme, kao i pristupa podacima i algoritmima za preporuke.

EU pooštrava kontrolu nad platformama

Kazna za Temu je deo šireg regulatornog pritiska na velike digitalne kompanije koje posluju u Evropskoj uniji. Prethodno je društvena mreža X kažnjena sa 120 miliona evra u okviru istog zakona, što pokazuje pojačan nadzor nad tehnološkim gigantima.

Prema DSA pravilima, kompanije mogu biti kažnjene i do 6% svog globalnog godišnjeg prihoda ako ne poštuju propise. Evropski regulatori poručuju da će nastaviti istrage kako bi obezbedili veću sigurnost korisnika na internetu.