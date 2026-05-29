Slušaj vest

Blue Origin je doživeo ozbiljan neuspeh nakon što je raketa New Glenn eksplodirala na lansirnoj platformi tokom testiranja na Floridi. Incident se dogodio tokom priprema za četvrto lansiranje i u trenutku pretvorio višegodišnji razvoj u vatrenu kuglu na rampi. Ovaj događaj dodatno pojačava pritisak na kompaniju da ubrza i stabilizuje svoj razvojni program.

Video snimci prikazuju kako se raketa pali na mestu lansiranja, a zatim eksplodira uz ogroman oblak vatre i dima. Ovaj događaj predstavlja jedan od najozbiljnijih tehničkih udaraca za kompaniju u njenom pokušaju da sustigne SpaceX, uz snažan odjek u celoj svemirskoj industriji.

Vatrena eksplozija prekinula testiranje

Raketa je bila u fazi testiranja takozvanog „hot-fire“ postupka, kada se motori aktiviraju dok je letelica pričvršćena za tlo. Umesto kontrolisanog testa, došlo je do snažne eksplozije koja je potpuno uništila letelicu na rampi, prekidajući ključnu fazu priprema.

Prema dostupnim informacijama, raketa je trebalo da bude korišćena za lansiranje 48 Amazon Leo satelita u nisku orbitu, deo planova za širokopojasnu mrežu koja bi konkurisala SpaceX Starlink sistemu. Ovaj gubitak dodatno komplikuje ambicije Amazona u segmentu globalne internet infrastrukture.

Foto: Shutterstock

Udarac u trci sa SpaceX-om i NASA programima

Neuspeh dolazi u trenutku pojačane konkurencije između Blue Origin-a i SpaceX-a, dok obe kompanije rade na ključnim NASA misijama za povratak ljudi na Mesec. New Glenn je trebalo da ima važnu ulogu u budućim lunarnim misijama u okviru programa Artemis, što sada ulazi u fazu neizvesnosti. Ovaj incident dodatno menja dinamiku očekivanja oko raspodele budućih NASA ugovora.

Dodatni pritisak dolazi i od nedavnih SpaceX testiranja Starship rakete, koja su, uprkos problemima, pokazala značajan napredak u odnosu na konkurenciju. Razlika u tempu razvoja između dve kompanije postaje sve izraženija. To dodatno pojačava percepciju da SpaceX trenutno diktira tempo u komercijalnoj svemirskoj industriji.

Foto: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS, Shutterstock

Bezos reagovao - istraga u toku

Džef Bezos je nakon incidenta poručio da će kompanija obnoviti sve što je potrebno i nastaviti sa razvojem. Naglasio je da je previše rano da se utvrdi tačan uzrok eksplozije, ali da se rad na projektu neće zaustaviti, uprkos ozbiljnosti situacije. Dodao je da će svaki naredni korak biti baziran na nalazima istrage kako bi se smanjio rizik od ponavljanja sličnog incidenta.

NASA je saopštila da će sarađivati sa Blue Origin-om na istrazi i proceni uticaja na Artemis program. Zvaničnici su istakli da je razvoj teških raketa izuzetno kompleksan i rizičan proces, koji zahteva dugotrajno testiranje i prilagođavanje. Agencija je naglasila da se svi programi nastavljaju uz pojačan nadzor i evaluaciju bezbednosnih procedura.

Foto: Profimedia

Rivalstvo dodatno zaoštreno posle incidenta

Eksplozija dolazi u trenutku kada se rivalstvo između Ilona Maska i Džefa Bezosa dodatno intenzivira, dok obe kompanije pokušavaju da dominiraju novom svemirskom ekonomijom. SpaceX, koji je godinama ispred u razvoju, nastavlja testiranja uprkos sopstvenim neuspesima i brzo širi tehnološku prednost.

Ilon Mask je na mreži X kratko prokomentarisao incident rečima da su „rakete teške“, dok stručnjaci upozoravaju da ovakvi događaji dodatno pokazuju koliko je razvoj svemirske tehnologije nepredvidiv i rizičan, čak i za najnaprednije kompanije. Njegova izjava je brzo privukla pažnju javnosti i ponovo pokrenula diskusiju o realnim granicama svemirskih tehnologija.