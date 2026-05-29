U subotu 30. maja od 14 časova u Beogradu Startit organizuje praktičnu radionicu na kojoj će učesnici naučiti osnove korišćenja AI agenata tako da promovišu svoje proizvode i usluge putem društvenih mreža.

Radionica se održava u saradnji sa jednom američkom kompanijom koja je razvila AI agenta specijalizovanog za marketing poslove, od analize konkurencije i pratilaca, preko planiranja sadržaja i praćenja trendova i još mnogo toga.

Učesnici će na licu mesta povezati sopstvene Instagram naloge i dobiti analizu svog profila u realnom vremenu - analizu koje bi ranije mogle da urade samo specijlaizovane skupe agencije.

"Mnogi marketinški profesionalci u Srbiji osećaju potrebu da se prilagode, ali većina još uvek koristi ChatGPT, dok su budućnost AI i privrede generalno upravo agenti. Naša radionica, u kojoj predstavljamo kako se marketinški agenti prave, a zatim kako se koriste neki već gotovi, će pružiti veliku prednost kolegama koje usvoje ova znanja," izjavio je Vukašin Stojkov, osnivač Startita i organizator AI Week festivala.