Poslednjih godina Dongfeng sve češće glavna je tema razgovora o automobilima, električnim vozilima i budućnosti auto-industrije, pa nije ni čudo što se ime pojavljuje svuda, od salona automobila do društvenih mreža.

Sam naziv Dongfeng u prevodu sa kineskog znači “istočni vetar”, a ime ima mnogo dublju simboliku nego što na prvi pogled deluje. U kineskoj kulturi istočni vetar se često povezuje sa promenama, snagom i dolaskom nečeg novog, pa nije slučajno što je baš to ime izabrano za kompaniju koja je trebalo da simbolizuje industrijski razvoj Kine. Drugim rečima, Dongfeng nije samo naziv brenda, nego ideja napretka i modernizacije koja traje već decenijama.

Kina je godinama razvijala sopstvenu industriju

Kompanija je osnovana još šezdesetih godina prošlog veka i dugo je bila prvenstveno fokusirana na domaće tržište, kamione i državne potrebe. U to vreme malo ko van Kine je uopšte obraćao pažnju na kineske automobile, jer su evropski i japanski proizvođači dominirali svetom. Međutim, Kina je godinama paralelno razvijala sopstvenu industriju i pripremala teren za trenutak kada će njeni brendovi početi ozbiljno da izlaze na globalno tržište.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je Dongfeng tokom godina sarađivao sa velikim svetskim kompanijama poput Nissana, Peugeota, Citroëna i Honde. Te saradnje nisu bile samo klasična partnerstva, već svojevrsna škola automobilskog razvoja kroz koju je kineska industrija učila kako funkcioniše globalna proizvodnja automobila. Upravo zahvaljujući tome, kineski proizvođači su vremenom počeli da hvataju korak sa konkurencijom mnogo brže nego što je iko očekivao.

Modeli dolaze sa ozbiljnom opremom, modernim dizajnom i premium tehnologijama

Danas je situacija potpuno drugačija nego pre deset ili petnaest godina, jer kineski automobili više nisu egzotična pojava koja izaziva podsmeh. Naprotiv, mnogi modeli dolaze sa ozbiljnom opremom, modernim dizajnom i tehnologijama koje su nekada bile rezervisane samo za premium marke.

Posebno veliku pažnju Dongfeng dobija zbog električnih automobila, segmenta u kojem Kina trenutno igra jednu od glavnih svetskih uloga. Dok se Evropa i Amerika još uvek bore sa cenama, infrastrukturom i prelaskom na električna vozila, kineske kompanije su već ozbiljno ubrzale proizvodnju i razvoj baterija. Upravo zbog toga mnogi analitičari smatraju da će kineski proizvođači u narednim godinama imati sve veći uticaj na evropsko tržište.

Kod nas sve popularniji

Kod nas je interesovanje za kineske automobile dugo bilo praćeno velikom dozom skepse i tipičnim komentarima poput “ma to sigurno ne valja”. Međutim, situacija se polako menja čim ljudi vide koliko opreme dolazi u osnovnim paketima i koliko su pojedini modeli cenovno konkurentni. Kada neko uporedi cenu evropskog automobila srednje klase sa kineskim modelom koji ima duplo više tehnologije, pitanje više nije “zašto ljudi kupuju kineske automobile”, nego “kako su uspeli da budu toliko jeftiniji”.

Interesovanje naših vozača raste zbog povoljnijih cena, bogate opreme i sve većeg broja električnih modela, pa Dongfeng postepeno prelazi put od nepoznatog imena do realne alternative na tržištu. Još uvek nisu masovno popularni, ali se primećuje da ih sve više ljudi razmatra prilikom kupovine novog automobila.

Simbol ogromne promene u svetskoj auto-industriji

Naravno, veliki deo te priče leži u ogromnoj kineskoj industriji i činjenici da tamošnje kompanije proizvode neverovatne količine komponenti, baterija i elektronike. Kina danas praktično kontroliše veliki deo svetskog lanca proizvodnje kada su u pitanju električna vozila i moderne tehnologije. Zbog toga kineski brendovi mogu mnogo agresivnije da formiraju cene nego konkurencija iz Evrope.

Zanimljivo je i to što mnogi ljudi zapravo svakodnevno koriste kinesku tehnologiju, a da toga nisu ni svesni. Telefoni, baterije, elektronika, pa čak i delovi za automobile već godinama dolaze iz kineskih fabrika, samo što ranije nismo obraćali pažnju na to ko stoji iza svega. Sada se prvi put dešava da kineske kompanije izlaze direktno pod svojim imenima i grade globalne brendove.

Dongfeng je zato mnogo više od još jednog kineskog automobila, kako ga neki olako opisuju. On predstavlja simbol ogromne promene u svetskoj auto-industriji i dokaz koliko se tržište promenilo za relativno kratko vreme. Pre samo dvadesetak godina bilo je nezamislivo da kineski proizvođači ozbiljno konkurišu evropskim gigantima, a danas je to realnost.

Upravo zato ime Dongfeng danas sve češće iskače u pretragama, vestima i razgovorima o automobilima budućnosti. “Istočni vetar” koji je nekada bio samo simbol u imenu kompanije sada polako postaje i simbol promene čitave automobilske industrije. Ako se trenutni trendovi nastave, vrlo je moguće da ćemo u narednim godinama kineske automobile viđati mnogo češće nego što danas možemo da zamislimo.

