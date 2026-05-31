Slušaj vest

Nije još uvek reč o automobilima koji dominiraju srpskim ulicama, ali njihovo prisustvo u oglasima, salonima i na putevima polako postaje i te kako primetno. Zbog niže cene i moderne opreme privlači radoznale kupce, a kako se sve češće pojavljuje na ulicama i u ponudi, očekuje se da će njegova popularnost tek rasti u narednom periodu. Mnogi već u šali počinju da ga zovu “novi Yugo”, kao simbol automobila koji je svima dostupan i koji se brzo prepoznaje na ulici.

U zavisnosti od verzije, motorizacije i paketa opreme, cene se obično kreću otprilike u rasponu od oko 15.000 do plus 30.000 evra na evropskim i regionalnim tržištima gde je prisutan.

Bentu Auto se najčešće svrstava u grupu novijih automobilskih brendova koji pokušavaju da ponude moderan dizajn i bogatu opremu po pristupačnijoj ceni. Za razliku od tradicionalnih proizvođača koji godinama grade reputaciju, ovakvi brendovi ulaze direktno u borbu kroz odnos cene i onoga što automobil nudi. Zato se često opisuju kao praktična alternativa za vozače koji žele više tehnologije bez visokih troškova.

Foto: Ilija Baošić

Više digitalnih funkcija, moderniji ekrani i bogatija osnovna oprema

U Srbiji interesovanje za Bentu raste pre svega zbog toga što kupci sve pažljivije gledaju šta dobijaju za svoj novac. Kada se uporede slični modeli u istoj klasi, često se primeti da Bentu nudi više digitalnih funkcija, modernije ekrane i bogatiju osnovnu opremu, što je i glavni razlog zašto se sve češće pojavljuje u razgovorima među ljudima koji planiraju kupovinu automobila.

Ipak, uprkos rastu interesovanja, i dalje postoji određena doza opreza kod kupaca, što je potpuno očekivano za novi brend na tržištu. U Srbiji se automobil tradicionalno bira i po poverenju u marku, dostupnosti servisa i dugoročnoj pouzdanosti, te zato Bentu još uvek prolazi kroz fazu dokazivanja, gde se svaki novi primerak na ulici pažljivo posmatra.

Foto: Ilija Baošić

U Srbiji za sada u ograničenim količinama

Zanimljivo je da se ceo trend uklapa u širu promenu automobilskog tržišta, gde elektrifikacija i nova tehnologija brišu granice između poznatih i novih proizvođača. Danas više nije presudno koliko brend traje, već koliko brzo može da ponudi modernu opremu i konkurentnu cenu i upravo tu se otvara prostor za brendove poput Bentu-a da uđu u igru.

Na domaćem tržištu Bentu se za sada pojavljuje u ograničenim količinama, ali to ne sprečava da privuče pažnju kada god se pojavi. Ljudi ga primećuju u saobraćaju, fotografišu, komentarišu i upoređuju sa poznatijim modelima. Svako novo pojavljivanje dodatno podstiče interesovanje i stvara efekat “šta je ovo auto”.

Foto: Ilija Baošić

Neobičan i moderan dizajn

Bentu se najčešće prvi put primeti upravo zbog svog neobičnog i modernog dizajna koji ne liči na klasične automobile na koje smo navikli na evropskim putevima. Linije su često oštrije i “digitalnije”, sa naglaskom na futuristički izgled koji deluje kao da je došao iz koncept studije, a ne iz standardne proizvodnje.

Prednji deo vozila obično privlači najviše pažnje, jer umesto klasične maske često ima zatvorenu ili minimalističku površinu, što je tipično za električne i nove generacije automobila. Svetlosni potpis je naglašen LED elementima koji daju utisak “tehnološkog lica”, pa automobil izgleda kao da ima svoj identitet i u mraku, što je deo dizajna koji ga čini lako prepoznatljivim i na prvi pogled.

Foto: Ilija Baošić

Vozilo iz budućnosti

Bočni profil Bentu modela često deluje aerodinamično i glatko, sa minimalnim ukrasima i naglašenim linijama koje prate kretanje vozila. Ručke na vratima, staklene površine i detalji karoserije često su urađeni tako da naglase futuristički karakter, pa automobil deluje modernije nego što bi se očekivalo u toj cenovnoj klasi.

Zadnji deo vozila najčešće prati isti stil – uske LED svetlosne trake, glatke površine i minimalizam koji ostavlja utisak modernog urbanog automobila. Sve zajedno stvara sliku vozila koje više liči na koncept iz budućnosti nego na klasičan model iz serijske proizvodnje.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: