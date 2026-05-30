Slušaj vest

Prethodnih nedelja društvene mreže bile su pune komentara ljudi koji su panično proveravali kablove, produžne utičnice i stare punjače po stanovima, a taman kada se priča o tome malo smirila, stigla je nova vest koja je ponovo otvorila pitanje koliko zapravo pažnje posvećujemo baterijama i elektronici koju bacamo. Ovog puta, jedna odbačena baterija povezuje se sa požarom koji je zahvatio reciklažni centar i kamion za otpad, pokazujući da opasnost ne prestaje onog trenutka kada uređaj završi sa korišćenjem. Ispada da danas elektronika može da napravi haos i dok radi, ali i kada je bacimo misleći da smo je se zauvek rešili.

Vatrogasne službe u Somersetu morale su u proteklih nekoliko nedelja da intervenišu čak dva puta zbog požara koje su izazvale nepravilno odložene baterije. Prva vatra buknula je u martu u reciklažnom centru Taunton, dok je drugi požar izbio u samom kamionu koji je prevozio otpad. Zbog učestalih incidenata, Savet Somerseta uputio je hitan apel građanima da baterije i elektronske cigarete nipošto ne bacaju u obične kante za smeće.

Umesto toga, pravilo nalaže da se ovi predmeti spakuju u providne plastične kese i ostave na samom vrhu kućnih kanti za reciklažu, kako bi ekipe na terenu mogle lako da ih uoče.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Baterije se ponašaju potpuno nepredvidivo kada su oštećene

Požar koji je zahvatio reciklažni centar i kamion ponovo je skrenuo pažnju na odbačene baterije koje završavaju na pogrešnim mestima. Na prvi pogled deluje kao bezazlen otpad koji stoji u fioci ili u kesi sa starim stvarima, ali u realnosti mogu da postanu okidač za ozbiljne požare kada dospeju u sistem otpada. Upravo to se, prema dostupnim informacijama, i dogodilo u ovom slučaju gde je jedna baterija bila dovoljna da pokrene lančanu reakciju.

Ono što ovakve incidente čini posebno rizičnim jeste činjenica da se baterije ponašaju potpuno nepredvidivo kada su oštećene ili pogrešno odložene. U kontaktu sa drugim materijalima u otpadu, posebno metalima i zapaljivim materijama, mogu da dođe do kratkog spoja i naglog pregrevanja. U takvim uslovima požar se ne širi klasično, već bukvalno eksplodira kroz materijal i vrlo brzo zahvata okolinu.

Foto: Olga Aleksandrova / Alamy / Profimedia

Posebno opasne litijumske baterije

U reciklažnim centrima i kamionima za transport otpada situacija postaje još opasnija jer se različite vrste materijala nalaze na istom mestu, često pod pritiskom i u velikim količinama. Dovoljno je da jedna litijumska ili slična baterija dođe u kontakt sa metalnim otpadom da se pokrene reakcija koja se teško kontroliše. Vatrogasne ekipe u takvim slučajevima često moraju da koriste specijalne metode gašenja jer klasična voda nije uvek dovoljna.

Poseban problem je što se ovakvi požari šire brzo i proizvode gust dim koji može biti opasan i za zdravlje ljudi u okolini. Pored materijalne štete, dodatni rizik predstavlja i to što se često ne zna tačno šta sve gori u otpadu, pa intervencija mora da bude oprezna i sporija nego kod standardnih požara. Zbog toga i mali incident može da preraste u veliki problem za ceo objekat.

Foto: Pedro Antonio Salaverría Calahorra / Alamy / Profimedia

U Srbiji ih bacamo gde stignemo

Stručnjaci već duže vreme upozoravaju da odbačene baterije spadaju u jednu od najopasnijih kategorija kućnog otpada kada se ne odlažu pravilno. Problem je dodatno porastao sa širenjem elektronskih uređaja, jer se baterije danas nalaze gotovo svuda, od telefona i daljinskih upravljača do igračaka i alata. Kada se sve to zajedno baci u isti tok otpada, rizik postaje višestruko veći.

U mnogim zemljama se zato razvijaju posebni sistemi za sakupljanje i reciklažu baterija, ali praksa još uvek ne prati brzinu rasta elektronskog otpada. Često se dešava da građani i dalje ne znaju gde tačno treba da odlože stare baterije, pa one završavaju u običnom smeću. Upravo tu nastaje najopasniji scenario iliti baterija koja nije ni trebalo da bude na deponiji ili u kamionu.

U Srbiji i regionu, sistem sakupljanja baterija postoji, ali nije uvek dovoljno razvijen niti dovoljno korišćen u praksi. Kutije za odlaganje postoje u pojedinim prodavnicama i objektima, ali svest građana i dalje zaostaje za problemom koji raste iz godine u godinu. Zato ovakvi incidenti često služe kao podsetnik da mali otpad može da napravi veliku štetu.

Foto: Shutterstock

Na prvi pogled izgleda bezopasno

Najveći problem kod baterija je to što se opasnost ne vidi odmah, za razliku od drugih vrsta otpada koji su očigledno zapaljivi ili rizični. Baterija izgleda bezopasno dok ne dođe u pogrešan kontakt, a tada reakcija može biti brza i nepredvidiva.

Reciklažni centri pokušavaju da unaprede procedure, ali problem često počinje mnogo ranije, u domaćinstvima gde se otpad ne razdvaja pravilno. Kada baterije završe u običnom smeću, one ulaze u sistem koji za njih nije predviđen i tada se rizik prenosi dalje, sve do trenutka kada dođe do incidenta.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: