Slušaj vest

Ideja je da se napravi prostor u kome se diskusije vraćaju u centar društvenih mreža, umesto kratkih video formata i brzog skrolovanja bez kraja, čime se otvara novo poglavlje u borbi za pažnju korisnika, ali i za način na koji se informacije uopšte razmenjuju.

Nova platforma, koja se u javnosti već naziva “Forum”, zamišljena je kao mesto gde bi korisnici ulazili u tematske zajednice, postavljali pitanja i vodili duže i smislenije rasprave.

Reddit ažuriranje aplikacije Foto: Shutterstock

Fokus na interesovanjima i diskusijama

Za razliku od klasičnih društvenih mreža koje forsiraju algoritamski sadržaj, ovde bi fokus bio na interesovanjima i strukturiranim diskusijama. Upravo to je pokušaj da se oživi format koji je nekada bio dominantan na internetu, pre nego što su feedovi postali glavna stvar.

Meta ovim potezom praktično ulazi u direktnu zonu Reddita, koji godinama drži specifičan model anonimnih i poluanonimnih zajednica zasnovanih na temama. Razlika je u tome što Meta ima ogromnu infrastrukturu, milijarde korisnika i već razvijene platforme koje može da poveže sa novim servisom, što znači da bi “Forum” potencijalno mogao da dobije korisnike mnogo brže nego što je to bio slučaj sa drugim sličnim pokušajima.

Foto: Shutterstock

Beži se od skrolovanja

Jedan od ključnih elemenata koji se očekuju jeste povezivanje sa postojećim Meta ekosistemom, što bi omogućilo lakši ulazak korisnika bez potrebe za novim identitetima i registracijama. To sa jedne strane može ubrzati rast platforme, ali sa druge strane otvara pitanje privatnosti i mešanja ličnih profila sa diskusionim prostorima.

Ideja foruma kao digitalnih “tema soba” deluje jednostavno, ali u praksi predstavlja pokušaj da se promeni navika korisnika koji su godinama naučeni na kratke sadržaje. Umesto beskonačnog skrolovanja videa, korisnik bi trebalo da se zadrži na tekstu, komentarima i diskusijama koje zahtevaju više pažnje.

Podešavanja na telefonu Foto: Shutterstock

Meta se vraća načinu komunikacije od pre nekoliko decenija

Zanimljivo je da se ovakvi pokušaji vraćanja forum kulture pojavljuju upravo u trenutku kada se AI i algoritmi sve više koriste za generisanje i filtriranje sadržaja. Meta očigledno pokušava da kombinuje stariji oblik internet komunikacije sa modernim sistemima preporuka i personalizacije.

Ipak, ostaje pitanje da li korisnici uopšte žele povratak dužih diskusija u eri kada dominiraju kratki video formati i brzi sadržaj. Iako postoji deo publike koji i dalje voli forume i detaljne razgovore, većina korisnika je navikla na instant informacije. Zato uspeh ove platforme u velikoj meri zavisi od toga koliko će uspešno spojiti jednostavnost korišćenja i dubinu sadržaja.

Foto: Shutterstock

Revolucija ili još jedan neupešan pokušaj?

Ako se pogleda tržište, Reddit trenutno nema pravog direktnog konkurenta u svom formatu, što Meti daje prostor da eksperimentiše bez direktnog pritiska. Međutim, istorija pokazuje da Meta nije uvek uspevala da kopira ili proširi postojeće društvene modele na dug rok. Zbog toga se već sada postavlja pitanje da li će “Forum” biti revolucija ili još jedan pokušaj koji će vremenom izgubiti zamah.

U tehnološkom smislu, ova aplikacija bi mogla da postane još jedan kanal za prikupljanje podataka o interesovanjima korisnika, što je ključni deo Meta poslovnog modela. Diskusije, teme i zajednice mogu da daju mnogo precizniji uvid u to šta ljude zaista zanima nego klasični lajkovi i kratke interakcije i baš zato se ovaj projekat ne posmatra samo kao društvena mreža, već i kao napredni sistem analize ponašanja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: