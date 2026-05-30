Pametne slušalice, trake za spavanje i sistemi koji prate san polako ulaze u svakodnevni život i nude rešenja koja zvuče kao da su izašla iz naučno-fantastičnog filma.

Na tržištu se pojavljuju pametne slušalice koje ne služe samo za muziku, već i za reprodukciju umirujućih zvukova, bele buke i specijalno dizajniranih audio-protokola za uspavljivanje. One se nose tokom spavanja i prilagođavaju se pokretima glave, pokušavajući da ne ometaju korisnika dok tone u san. U nekim slučajevima čak prate faze sna i buđenje u najlakšoj fazi, kako bi jutro bilo manje traumatično nego inače.

devojka leži na tepihu, sluša muziku i opušta se Foto: Shutterstock

Pametni jastuci, senzori i narukvice

Pored slušalica, sve popularniji su i pametni senzori i narukvice koje analiziraju kvalitet sna tokom noći. Ovi uređaji mere disanje, puls, pokrete i vreme provedeno u različitim fazama sna, pa ujutru korisnik dobija detaljan izveštaj kao da je bio na medicinskom pregledu. Problem nastaje kada shvatite da vam aplikacija kaže da ste “loše spavali”, iako ste subjektivno mislili da ste spavali kao beba.

Jedan od najzanimljivijih trendova su i pametni jastuci koji se automatski prilagođavaju položaju glave i vrata. Oni koriste senzore pritiska i temperature kako bi smanjili napetost u vratu i sprečili buđenje usled neprijatnog položaja. U teoriji, to znači manje okretanja u snu i više kontinuiteta, a u praksi jastuk koji zna više o vašem spavanju nego vi sami.

Položaj spavanja može direktno uticati na izgled kože, doprinoseći borama, otoku i preranom starenju Foto: Shutterstock

Sve popularniji i sleep pods uređaji

Na tržištu se pojavljuju i “sleep pods” uređaji, odnosno mini sistemi koji kombinuju svetlosnu terapiju, kontrolu temperature i zvučne efekte. Ovi sistemi pokušavaju da rekreiraju idealne uslove za spavanje, poput potpune tame, optimalne temperature i ritmičnih zvukova koji podsećaju na prirodu. U nekim luksuznijim verzijama čak postoji i opcija simulacije laganog vetra ili kiše po izboru korisnika.

Zanimljivo je da se ceo sleep-tech trend delimično oslanja na činjenicu da savremeni čovek sve manje spava kvalitetno. Produženo korišćenje telefona pre spavanja, stres i konstantna dostupnost informacijama doveli su do toga da nesanica postane gotovo normalna pojava.

Aplikacije predlažu optimalno vreme za spavanje

Stručnjaci iz oblasti zdravlja sna upozoravaju da ovi uređaji mogu pomoći, ali ne mogu zameniti osnovne navike poput redovnog ritma spavanja i smanjenja ekrana pred spavanje. Ipak, činjenica da ljudi kupuju uređaje koji ih uče kako da spavaju govori dovoljno o tome koliko je problem postao rasprostranjen.

U tehnološkom smislu, najzanimljivije je što se veštačka inteligencija sve više uključuje u analizu sna i personalizaciju preporuka. Aplikacije sada mogu da uče navike korisnika i predlažu optimalno vreme za spavanje, pa čak i da prilagode zvukove u realnom vremenu. To znači da vaš san postaje još jedan podatak koji algoritam pokušava da optimizuje.

Sleep-tech kao nova norma

Tržište sleep-tech uređaja brzo raste jer se sve više ljudi suočava sa problemima nesanice i lošeg sna. Kompanije u tome vide veliku poslovnu priliku, pa se stalno pojavljuju novi gadgeti koji obećavaju “bolji san za tri noći”. Iako zvuči kao marketinški slogan, mnogi korisnici zaista prijavljuju poboljšanja, makar na nivou subjektivnog osećaja.

U svakodnevnoj upotrebi, ovi uređaji često stvaraju zanimljivu situaciju gde ljudi odlaze na spavanje uz tehnologiju koja ih posmatra, analizira i vodi kroz proces uspavljivanja.

Ipak, postavlja se pitanje da li ćemo u budućnosti uopšte moći da zaspimo bez pomoći tehnologije ili će sleep-tech postati nova norma. Ako se trend nastavi, možda će “dobar san” uskoro biti nešto što se ne dešava samo od sebe, već se planira, meri i podešava. U tom slučaju, i noć bi mogla da postane još jedan deo pametnog života.

