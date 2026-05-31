Najčešće se kradu kablovi koji povezuju punjač sa vozilom, jer sadrže bakar koji se lako preprodaje. Lopovi ciljaju noćne sate i slabo osvetljene lokacije, gde je kontrola minimalna i reakcija kasna. Zbog toga mnoge stanice ostaju potpuno neupotrebljive, iako izgledaju kao da su ispravne na prvi pogled.

Ovaj trend posebno pogađa zemlje koje ubrzano šire mrežu električnih punjača, jer svaka nova stanica postaje potencijalna meta. Kompanije koje upravljaju mrežama prijavljuju sve češće kvarove, ali se ispostavlja da nije u pitanju tehnički problem, već krađa, čime se dodatno usporava prelazak na električna vozila, koji ionako ide sporije nego što se očekivalo.

Lopovi ciljaju isključivo bakar

Zanimljivo je da se u nekim slučajevima krade samo deo kabla, što ukazuje na to da lopovi ciljaju isključivo bakar i brzo napuštaju lokaciju. To ostavlja stanice u potpunom haosu, jer popravka često košta više nego sama ukradena vrednost materijala. U pojedinim gradovima već se razmatra zamena materijala i dodatno ojačavanje kablova.

Policija u više država pokrenula je istrage, ali problem je što se krađe dešavaju brzo i bez mnogo tragova. Kamere često ne pokrivaju sve uglove punjača, a lokacije su razuđene i teško se nadgledaju u realnom vremenu. Zbog toga se ovaj oblik krađe opisuje kao tiha sabotaža električne mobilnosti.

Razmatra se uvođenje pametnih senzora

Proizvođači punjača sada razmatraju uvođenje zaštitnih sistema koji bi otežali sečenje kablova ili učinili ukradeni materijal neupotrebljivim. Pominju se i pametni senzori koji bi odmah slali signal kada dođe do pokušaja krađe. Ipak, implementacija takvih rešenja zahteva vreme i dodatna ulaganja.

Vozači električnih vozila sve češće se suočavaju sa situacijom da stignu na punjač koji izgleda ispravno, ali zapravo ne radi zbog ukradenog kabla. To stvara dodatnu nesigurnost i produžava vreme punjenja, što je već jedan od glavnih izazova električne mobilnosti, pa mnogi korisnici zbog toga počinju da planiraju rute mnogo pažljivije nego ranije.

Da li su ugrožena i domaća vozila?

Stručnjaci upozoravaju da bi, ako se trend nastavi, moglo doći do ozbiljnijih problema u razvoju EV infrastrukture u Evropi. Svaki novi incident dodatno narušava poverenje u mrežu punjača i usporava prelazak na električna vozila. U tom kontekstu, krađa kablova postaje mnogo veći problem nego što na prvi pogled deluje.

Iako se na prvi pogled radi o sitnoj krađi, posledice su sistemske i utiču na čitav lanac električne mobilnosti. Popravke, zastoji i troškovi održavanja sve više opterećuju operatere mreža.

U Srbiji za sada nema razvijenog i masovnog problema krađe kablova sa električnih punjača kao što se beleži u nekim delovima Zapadne Evrope, pre svega zato što je mreža javnih EV punjača još uvek relativno mala i u fazi širenja. Većina stanica se nalazi na prometnim lokacijama, benzinskim pumpama ili u okviru komercijalnih objekata, gde postoji video-nadzor i veća kontrola prostora. Zbog toga su ovakvi incidenti, za sada, sporadični i ne predstavljaju sistemski problem.

Ipak, Srbija nije potpuno imuna na krađe kablova u širem smislu, jer su slični slučajevi već zabeleženi kod bakarnih kablova u drugim infrastrukturnim sistemima, poput železnice i telekomunikacija. To pokazuje da interesovanje za bakar kao sirovinu postoji i kod nas, pa se stručnjaci slažu da bi, sa širenjem EV infrastrukture, mogao da se pojavi i ovaj tip krađe.

