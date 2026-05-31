Slušaj vest

Novi interfejs navodno donosi takozvani “fluid” dizajn, sa modernijim animacijama, mekšim prelazima i futurističkim elementima koji podsećaju na najnovije trendove u svetu mobilnih aplikacija. Mnogi korisnici već sada komentarišu da bi ovo mogla biti najveća promena WhatsAppa još od trenutka kada su uvedeni statusi i reakcije na poruke.

Prema prvim informacijama koje kruže tehnološkim portalima, cilj redizajna nije samo estetski, već i funkcionalan. WhatsApp želi da aplikacija deluje brže, preglednije i “življe”, uz interakcije koje izgledaju prirodnije i modernije nego u sadašnjoj verziji. To znači da bi mnoge sekcije aplikacije mogle da dobiju potpuno novi raspored i ponašanje na ekranu.

Foto: Shutterstock

Reorganizacija glavnih kartica i navigacije unutar aplikacije

Posebna pažnja navodno je posvećena animacijama i tranzicijama između razgovora, menija i opcija. Umesto klasičnih statičnih promena ekrana, novi dizajn koristi pokrete koji deluju fluidno i gotovo trodimenzionalno jer ideja je da aplikacija ostavi utisak premium iskustva, slično kao kod najmodernijih sistema na tržištu.

Jedna od najvećih promena mogla bi da bude reorganizacija glavnih kartica i navigacije unutar aplikacije. Pojedine informacije sugerišu da će sekcije poput poziva, zajednica i statusa biti drugačije raspoređene kako bi korisnici brže dolazili do sadržaja čime WhatsApp pokušava da pojednostavi iskustvo za ljude koji aplikaciju koriste praktično ceo dan.

Foto: Shutterstock

Nove teme, boje, pozadine

Zanimljivo je da se ovaj redizajn pojavljuje u trenutku kada konkurencija među aplikacijama za komunikaciju postaje sve agresivnija. Telegram, Signal i druge platforme već duže eksperimentišu sa naprednim dizajnom i personalizacijom interfejsa. WhatsApp očigledno ne želi da ostane dosadna zelena aplikacija dok ostali uvode modernije vizuelne stilove.

Pored izgleda, očekuju se i nove mogućnosti prilagođavanja aplikacije korisnicima. Spekuliše se o dodatnim temama, promenama boja, naprednijim pozadinama i većoj kontroli nad izgledom razgovora, što bi moglo da znači da će WhatsApp prvi put ozbiljnije ući u personalizaciju interfejsa, kako korisnici traže godinama.

Foto: Shutterstock

Imaćete osećaj da otvarate novu aplikaciju

Tehnološki analitičari smatraju da Meta ovim potezom pokušava da WhatsApp približi mlađim generacijama koje očekuju vizuelno atraktivnije aplikacije. Današnji korisnici više ne gledaju samo funkcionalnost, već i osećaj koji aplikacija pruža tokom korišćenja.

Ono što dodatno podgreva interesovanje jeste činjenica da WhatsApp retko pravi drastične promene izgleda, pa svaki veći redizajn izaziva ogromnu pažnju javnosti. Korisnici su godinama navikli na gotovo isti raspored i boje, zbog čega će prelazak na novi stil verovatno biti veoma primetan. Neki čak komentarišu da će ljudima trebati nekoliko dana da se snađu u aplikaciji koju koriste svakog jutra čim otvore oči.

Za sada nije poznato kada će novi dizajn zvanično stići do svih korisnika, ali beta verzije i procurele informacije pokazuju da Meta ozbiljno radi na najvećem vizuelnom osveženju WhatsAppa do sada. Ako plan uspe, aplikacija bi mogla da dobije potpuno novu energiju i moderniji identitet koji prati trendove narednih godina. Jedno je sigurno, kada promena stigne, mnogi će prvi put otvoriti WhatsApp i imati osećaj kao da gledaju potpuno novu aplikaciju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: