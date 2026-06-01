Kina je nedavno objavila nove propise koji pooštravaju kontrolu nad stranim investicijama koje uključuju kineske kompanije, tehnologiju i podatke od značaja za nacionalnu bezbednost. Ovaj potez dolazi mesec dana nakon što je vlastima naloženo kompaniji Meta da poništi akviziciju AI startapa Manus. Pravila, koja je usvojio Državni savet, stupaju na snagu 1. jula, a najvažniji deo propisa zahteva odobrenje za izvoz ograničenih kineskih proizvoda, tehnologija i usluga ili povezane razmene podataka.

Analitičari ističu da ove regulative po prvi put formalno daju pravnu osnovu za prisilno poništavanje već završenih transakcija u inostranstvu. To znači veće rizike za globalne investitore u osetljivim sektorima, poput kineske tehnologije i veštačke inteligencije. Ranije je Peking naveo da je Meta-Manus akvizicija prekršila neodređena pravila o izlaznim investicijama, čime je obeshrabrio transfer udela domaćih firmi stranim investitorima bez državnog odobrenja.

Osetljivi sektori pod posebnom kontrolom

Kina smatra veštačku inteligenciju sektorom od ključnog značaja za nacionalnu bezbednost. Novi propisi posebno zabranjuju prekogranični transfer kadrova u osetljivim oblastima bez zvanične dozvole, ciljajući prakse poput one koju je Manus primenio pre akvizicije Meta, prebacujući zaposlene i operacije u Singapur. Takva praksa, poznata kao „singapursko pranje“, više neće biti moguća bez prethodnog odobrenja vlasti, čime se kineskim kompanijama ograničava sloboda premještanja resursa i znanja.

Propisi takođe mogu uticati na kineske firme koje žele da premeste kapital i operacije u inostranstvo kako bi privukle investicije i smanjile konkurenciju na domaćem tržištu. Svaka aktivnost koja uključuje slanje tehničkog osoblja, prekograničnu obuku ili tehničko vođenje u inostranstvu sada podleže strožim kontrolama. Na taj način Peking pokušava da obezbedi da ključne tehnologije i podaci ostanu pod nadzorom države.

Prava i obaveze investitora

Novi zakon jasno definiše obaveze investitora: oni ne smeju prenositi proizvode, tehnologije, usluge i podatke koji su zabranjeni za izvoz bez zvanične dozvole. Povrede ovih pravila mogu dovesti do finansijskih kazni, prisilnog povlačenja udela ili obustave investicija. Državni savet dobija ovlašćenje da sprovodi bezbednosne provere nad inostranim investicijama i transferima imovine koji bi mogli uticati na nacionalnu bezbednost, čime se značajno povećava regulatorni nadzor.

Propisi takođe omogućavaju Peking da zabrani stranim firmama trgovinu s Kinom ukoliko njihova država ograniči kineske investicije. Primer je slučaj kada američka vlada stavi kinesku tehnološku kompaniju na listu sankcija, što može izazvati kinesku odmazdu protiv američkih firmi koje žele investicije u Kini. Ovakve odredbe dodatno komplikuju planiranje strateških poslova za strane investitore i povećavaju nesigurnost u međunarodnim transakcijama.

Povezanost sa sigurnošću lanca snabdevanja

Nove regulative dolaze nakon uvođenja mera za bezbednost lanca snabdevanja u aprilu, koje daju Pekingu moć da zabrani zaposlenima stranih kompanija da napuste Kinu ako učestvuju u sprovođenju stranih sankcija. Ove odluke, uvedene bez prethodnog upozorenja i odmah stupile na snagu, izazvale su zabrinutost među stranim kompanijama prisutnim na kineskom tržištu.

Analitičari smatraju da Kina gradi pravni okvir kontrole izvoza kako bi neutralisala zapadne sankcije i ojačala poziciju u globalnim lancima snabdevanja. Istovremeno, država nastoji da poveća samodovoljnost u kritičnim sektorima, posebno u tehnologiji i veštačkoj inteligenciji.

Ovaj pravni arsenal dodatno pooštrava uslove poslovanja za strane i domaće aktere, naglašavajući značaj nacionalne kontrole nad strateškim resursima.

Globalni uticaj i budući rizici

Stručnjaci upozoravaju da novi propisi menjaju pravila igre za međunarodne investicije. Kompanije koje posluju u Kini sada moraju da se pripreme za rigorozne kontrole i moguće prinudno povlačenje investicija. Istovremeno, jačanje državne kontrole može da podstakne investitore da preusmere kapital u druge zemlje ili razvijaju lokalne kapacitete kako bi izbegli rizike.

Uprkos restrikcijama, Peking koristi ove mere da učvrsti svoju poziciju u globalnoj tehnologiji i odbrani kritične sektore od stranog uticaja. Kako se pravila budu primenjivala, investitori će morati da balansiraju između prilika i rizika koje donosi poslovanje u Kini. Ovaj razvoj događaja naglašava koliko je ključna pažljiva procena međunarodnih poslova u kontekstu sve strožih kineskih regulativa.