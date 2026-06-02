AI kompanija Anthropic podnela je poverljivu prijavu za inicijalnu javnu ponudu u Sjedinjenim Američkim Državama. Time je formalno napravila korak ka izlasku na javno tržište i potencijalno ubrzala trku sa konkurentom OpenAI. Ovaj proces se odvija diskretno, bez objavljivanja ključnih finansijskih detalja.

Ovaj potez dodatno pojačava rivalitet između dve vodeće firme u oblasti veštačke inteligencije. Obe kompanije se smatraju ključnim akterima u globalnoj ekspanziji AI tehnologija i oblikovanju budućih standarda u industriji. Njihovi potezi sve više utiču i na očekivanja investitora na globalnim tržištima.

Investitorski test poverenja u AI sektor

Ulazak na berzu jedne od najvrednijih AI kompanija predstavlja važan test za tržište. Investitori će imati priliku da pokažu da li i dalje postoji snažan apetit za ulaganja u veštačku inteligenciju. Posebno je važno kako će javna tržišta oceniti visok nivo procena koji je do sada bio karakterističan za privatne runde.

U poslednjim godinama, AI sektor je privukao ogromne privatne investicije i doveo do rekordno visokih procena vrednosti kompanija. Sada se postavlja pitanje kako će se te procene ponašati pod pritiskom javnog tržišta. Ishod bi mogao uticati na širi tehnološki sektor i buduće investicione trendove.

Brzi rast vrednosti i strateški trenutak

Anthropic je nedavno procenjen na gotovo jedan bilion dolara nakon značajnih investicionih rundi. Kompanija se brzo pozicionirala ispred mnogih konkurenata po tržišnoj vrednosti i uticaju, uz snažnu podršku velikih investitora. Ovaj rast dodatno je pojačao interesovanje finansijskih tržišta.

Analitičari smatraju da trenutak izlaska na berzu nije slučajan, već strateški odabran. Povoljan investicioni momentum i interesovanje za tehnološke akcije mogli bi igrati ključnu ulogu u uspehu IPO procesa. Takođe se pažljivo prati kretanje sličnih kompanija koje razmatraju sličan potez.

Rivalitet sa OpenAI i šira tržišna dinamika

OpenAI i Anthropic se već smatraju centralnim imenima AI revolucije. Njihova konkurencija ne utiče samo na tehnološki razvoj, već i na način na koji investitori posmatraju ceo sektor. Obe kompanije oblikuju očekivanja o tome kako bi trebalo da izgleda budući poslovni model AI industrije.

I dok se očekuje da i OpenAI krene ka berzi, trenutni potez Anthropic-a stavlja dodatni pritisak na rivala. U fokusu je i pitanje ko će prvi definisati standarde za finansijsko izveštavanje AI kompanija. To bi moglo imati dugoročne posledice na procenu drugih startapa u sektoru.

Širenje tržišta i pritisak kapitala

Paralelno sa AI kompanijama, i druge velike tehnološke firme pripremaju ulazak na javno tržište. Time se stvara konkurencija za ograničen investicioni kapital na Volstritu. Sve veći broj kompanija pokušava da iskoristi trenutak visokog interesovanja investitora.

Stručnjaci upozoravaju da bi ovako veliki talas IPO-a mogao da utiče na dinamiku tržišta. Ipak, trenutni trend pokazuje da interesovanje za nove javne ponude ostaje snažno, uz rast ukupno prikupljenog kapitala u tekućoj godini. Dugoročno, ovo bi moglo promeniti ravnotežu snaga u tehnološkom sektoru.