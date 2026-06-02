Prema navodima više tehnoloških izvora, hakeri su tokom vikenda navodno iskoristili propust u AI sistemu korisničke podrške kompanije Meta kako bi preuzeli kontrolu nad pojedinim Instagram nalozima. Među pomenutim slučajevima nalaze se i visoko profilisani nalozi, što je izazvalo dodatnu pažnju javnosti i medija.

Slučaj je brzo postao viralan na društvenim mrežama, gde su korisnici delili tvrdnje o načinu na koji je napad izveden. Iako detalji nisu nezavisno potvrđeni u potpunosti, incident je pokrenuo ozbiljnu diskusiju o bezbednosti AI sistema.

Kako je metod zloupotrebe funkcionisao

Prema dostupnim opisima, napadači su navodno koristili VPN kako bi simulirali lokaciju blizu ciljanih naloga. Zatim su pokušavali da manipulišu AI sistemom korisničke podrške i iniciraju promene na nalogu, uključujući dodavanje novih kontakt podataka.

Nakon toga bi sistem slao verifikacione kodove i omogućavao proces resetovanja lozinke, što je otvaralo put ka preuzimanju naloga. Ovaj lanac koraka navodno je bio dovoljan da napadači dobiju pristup korisničkim profilima.

Meta reakcija i hitne mere

Iz kompanije Meta saopšteno je da je problem identifikovan i otklonjen, uz napomenu da se dodatno rade bezbednosna unapređenja. Takođe je istaknuto da se ispituje obim potencijalno pogođenih naloga.

Predstavnici kompanije naglasili su da su sistemi zaštite pojačani kako bi se sprečili slični incidenti u budućnosti. Ipak, javnost i dalje čeka detaljnije objašnjenje o tačnom uzroku propusta.

Širi rizici automatizovane podrške

Sve veća upotreba AI sistema u korisničkoj podršci donosi i nove bezbednosne izazove. Stručnjaci upozoravaju da automatizovani sistemi mogu biti meta manipulacije ako nisu pravilno zaštićeni i testirani.

Ovaj slučaj dodatno otvara pitanje granica poverenja u AI uloga u osetljivim procesima. Kako se tehnologija širi, raste i potreba za strožim bezbednosnim standardima.

Digitalna bezbednost pod pritiskom

Incident ukazuje na sve kompleksnije pretnje u digitalnom prostoru, gde se AI sistemi sve češće nalaze u centru napada. To menja način na koji kompanije pristupaju zaštiti korisničkih podataka.

U budućnosti se očekuje da će kombinacija automatizacije i veštačke inteligencije zahtevati znatno naprednije bezbednosne protokole. Ovakvi slučajevi služe kao upozorenje koliko brzo se pretnje razvijaju zajedno sa tehnologijom.