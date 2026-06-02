Podrška koju je Ilon Mask pružio Donaldu Trampu tokom predsedničke kampanje 2024. godine bila je među najvećim pojedinačnim političkim ulaganjima u novijoj američkoj istoriji. Prema dostupnim podacima, milijarder je izdvojio gotovo 300 miliona dolara kako bi pomogao Trampov povratak u Belu kuću.

Sada se sve više pažnje usmerava na poslovne koristi koje njegove kompanije ostvaruju kroz saradnju sa američkom vladom. Posebno se izdvaja SpaceX, kompanija koja poslednjih godina dobija ugovore vredne više milijardi dolara za projekte od nacionalnog značaja.

Novi vojni ugovori vredni više milijardi dolara

Američke Svemirske snage dodelile su SpaceX ugovor vredan 4,16 milijardi dolara za razvoj satelita namenjenih otkrivanju i praćenju potencijalnih vazdušnih pretnji. Reč je o sistemima koji bi trebalo da unaprede mogućnosti ranog upozoravanja i vojnog nadzora.

Samo nekoliko dana ranije, ista institucija odobrila je još jedan veliki posao. Ovaj put ugovor, procenjen na 2,29 milijardi dolara, odnosi se na izgradnju komunikacione mreže u niskoj Zemljinoj orbiti koja bi podržavala vojne operacije na terenu.

Važan trenutak za budućnost SpaceX

Najnovije objave dolaze u trenutku kada se sve češće govori o mogućem izlasku SpaceX-a na berzu. Procene vrednosti kompanije već premašuju 1,75 biliona dolara, što bi potencijalnu javnu ponudu akcija moglo da učini jednom od najvećih u istoriji.

U takvim okolnostima, višemilijardni ugovori sa državnim institucijama dodatno učvršćuju poziciju kompanije na tržištu. Za investitore, ovakva saradnja predstavlja signal stabilnih prihoda i dugoročnih poslovnih perspektiva.

„Zlatna kupola“ i ambiciozni planovi

Novi projekat, koji se razvija u okviru šire strategije protivraketne odbrane poznate pod nazivom „Zlatna kupola“, povezuje se i sa kompanijama koje vode tehnološki preduzetnici poput Ilona Maska. Cilj sistema jeste stvaranje mreže koja bi omogućila efikasnije otkrivanje i praćenje različitih bezbednosnih pretnji.

Ipak, brojni stručnjaci upozoravaju da još postoje otvorena pitanja u vezi sa konačnim izgledom i troškovima projekta. Pojedine procene govore da bi kompletna realizacija mogla da premaši iznos od jednog biliona dolara, što je znatno više od dosadašnjih procena administracije.

Ilon Mask

Dugogodišnja zavisnost od državnih poslova

Državni ugovori odavno predstavljaju jedan od ključnih izvora prihoda za SpaceX. Tokom godina kompanija je kroz različite programe, subvencije, poreske olakšice i ugovore dobila desetine milijardi dolara javnih sredstava.

Pored vojnih projekata, SpaceX ima značajnu ulogu i u američkim svemirskim programima. Kompanija je još 2021. godine dobila ugovor vredan 2,9 milijardi dolara za razvoj lunarnog landera koji bi trebalo da bude korišćen u budućim misijama povratka astronauta na površinu Meseca. Kako se saradnja sa federalnim institucijama nastavlja, očekuje se da će vrednost ovih poslova i dalje rasti.