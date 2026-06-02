Američka Komisija za hartije od vrednosti i berzu i Ilon Mask branili su dogovor o nagodbi u vezi sa kupovinom akcija Tvitera, nakon što je sudija izrazila zabrinutost i označila određene elemente kao „crvene zastavice“. Strane su tvrdile da je reč o standardnom kompromisu postignutom kroz pregovore bez pritiska ili dogovaranja iza kulisa.

Sud je posebno ispitao razloge zbog kojih se nagodba smatra javno prihvatljivom, uz naglasak na to da sporazum mora biti u skladu sa javnim interesom. Sudija je istakla da ne može jednostavno potvrditi dogovor bez detaljnijeg razmatranja okolnosti.

Stav Ilona Maska o dogovoru

Ilon Mask je u sudskom podnesku naveo da je nagodba „fer, adekvatno i razumno rešenje“ u kojem su obe strane morale da naprave ustupke. Prema njegovim rečima, dogovor je rezultat realnog balansiranja rizika između strana.

On je takođe tvrdio da bi mogao da pobedi na suđenju, uključujući i pitanje da li je protiv njega vođen politički motivisan postupak. Naglasio je da sporazum ne predstavlja priznanje krivice, već praktično rešenje spora.

Stav regulatora i struktura kazne

Komisija je saopštila da nagodba omogućava Masku da javno osporava njihove tvrdnje, što odražava promenu politike u načinu rešavanja sporova. Kazna od 1,5 miliona dolara biće plaćena kroz trust povezan sa Maskom.

Takođe je navedeno da je kašnjenje u prijavljivanju kupovine akcija Tvitera bilo oko 11 dana, što je omogućilo povoljniju kupovinu pre nego što je informacija postala javna. Mask je tvrdio da je kašnjenje bilo nenamerno.

Sudske sumnje i pitanje javnog interesa

Sudija Sparkle Suknanan dovela je u pitanje zašto kazna nije direktno vezana za Maska, već za njegov trust, kao i da li je iznos kazne proporcionalan u odnosu na navodne dobitke. Takođe je naglasila potrebu da se proceni da li sporazum zaista služi javnom interesu.

Posebna zabrinutost odnosila se na mogućnost da dogovor nije rezultat čistih pregovora bez uticaja, već eventualnog preklapanja interesa strana. Sud je zatražio dodatno obrazloženje pre konačne odluke.

Širi kontekst Maskovih poslovnih odnosa

Ilon Mask je nakon kupovine Tvitera za 44 milijarde dolara preimenovao platformu u X, dok istovremeno vodi kompanije kao što su Tesla i SpaceX. Njegov poslovni profil ostaje pod stalnim nadzorom regulatora i javnosti.

U širem političkom kontekstu, slučaj se odvija u periodu promena u američkom regulatornom pristupu, uključujući izmene prioriteta Komisije i odlazak ključnih kadrova iz sektora za sprovođenje zakona.