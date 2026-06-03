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Kineske vlasti najavile su novi paket propisa koji će od početka jula proširiti državni nadzor nad međunarodnim poslovima povezanim sa investicijama, tehnologijom, podacima i nacionalnom bezbednošću. Reč je o merama koje bi mogle da utiču na domaće i strane kompanije koje posluju u strateški važnim oblastima.

Prema najavljenim pravilima, država će imati znatno veću ulogu u proceni i odobravanju pojedinih međunarodnih transakcija. Posebna pažnja biće usmerena na sektore koje Peking smatra ključnim za dugoročne interese zemlje.

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Veštačka inteligencija u fokusu novih pravila

Među oblastima koje će biti pod pojačanim nadzorom nalazi se i veštačka inteligencija. Kineske vlasti ovu tehnologiju posmatraju kao resurs od strateškog značaja, zbog čega žele da ograniče nekontrolisano iznošenje znanja, tehnologije i stručnosti van zemlje.

Novi propisi predviđaju dodatne procedure za aktivnosti koje uključuju prenos tehnologije, usluga ili podataka povezanih sa osetljivim sektorima. Cilj je da se spreči odlazak resursa za koje država proceni da imaju bezbednosni značaj.

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Ograničenja za stručnjake i prenos znanja

Jedna od najzapaženijih odredbi odnosi se na stručnjake zaposlene u oblastima koje država smatra osetljivim. Njihov angažman u inostranstvu ili u međunarodnim projektima mogao bi da bude predmet posebnih dozvola i provera.

Pravila se ne odnose samo na fizički odlazak zaposlenih iz zemlje. Obuhvaćene su i aktivnosti poput pružanja tehničkih smernica van Kine, organizovanja rada zaposlenih u drugim državama, kao i prekogranične obuke i razmene stručnog znanja.

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Veća ovlašćenja države nad investicijama

Peking će novim regulatornim okvirom dobiti mogućnost da detaljnije ispituje strane investicije i prenose imovine ukoliko proceni da oni mogu imati posledice po nacionalnu bezbednost. To uključuje i pravo na dodatne bezbednosne provere određenih poslovnih aranžmana.

U pojedinim slučajevima vlasti bi mogle da zahtevaju izmene postojećih investicionih planova, obustavu ulaganja ili prodaju određenih udela. Predviđene su i sankcije za kompanije i investitore koji ne budu poštovali nove propise.

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Odgovor na globalne tehnološke tenzije

Novi propisi donose i mogućnost uvođenja mera prema stranim kompanijama čije matične države ograničavaju kineske investicije ili poslovanje kineskih firmi. Time Peking ostavlja prostor za recipročne poteze u slučaju međunarodnih ekonomskih sporova.

Iako su predstavljeni osnovni principi budućeg sistema, kineske vlasti za sada nisu precizirale koje će vrste transakcija ili prenosa imovine biti označene kao bezbednosno rizične. Zbog toga će kompanije i investitori pažljivo pratiti primenu novih pravila nakon njihovog stupanja na snagu 1. jula ove godine.