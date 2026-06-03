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Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom se uvodi novi sistem nadzora nad razvojem veštačke inteligencije u Sjedinjenim Državama. Kompanije će morati da dostave svoje napredne AI modele federalnoj vladi pre nego što ih objave javno. Ovaj potez jasno pokazuje koliko je vladi stalo do kontrole nad tehnologijom koja sve brže oblikuje društvo.

Uredba dolazi u trenutku kada se veštačka inteligencija razvija ubrzanim tempom širom američkog tehnološkog sektora. Cilj je da se prepoznaju potencijalni rizici pre nego što sistemi postanu široko dostupni. Ovim se uspostavlja novi standard za transparentnost u industriji koja do sada uglavnom funkcionisala iza zatvorenih vrata.

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Država ulazi u “crnu kutiju” AI sistema

Jedan od ključnih ciljeva nove politike jeste da se razume kako funkcionišu najnapredniji AI modeli. Poseban fokus stavljen je na njihovu otpornost u oblasti sajber bezbednosti i mogućih zloupotreba. Time federalne agencije mogu da planiraju preventivne mere pre nego što tehnologija postane deo svakodnevnog života.

Federalne agencije dobiće zadatak da razviju metodologiju za procenu i klasifikaciju ovih sistema. Na osnovu tih kriterijuma biće određeno koji modeli spadaju u kategoriju naprednih i osetljivih tehnologija. Takva klasifikacija omogućava državi da reaguje brže u slučaju otkrivanja potencijalnih pretnji.

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Obavezno deljenje modela pre lansiranja

Uredba ne uvodi formalne dozvole za razvoj veštačke inteligencije. Međutim, kompanije će morati da podele svoje napredne modele sa federalnim institucijama radi procene. Ovaj korak jasno stavlja do znanja da se AI više ne razvija u potpunoj privatnosti, već pod državnim nadzorom i strogom kontrolom.

Proces uključuje analizu tehničkih karakteristika i bezbednosnih aspekata modela. U evaluaciji bi mogli učestvovati i unapred određeni “pouzdani partneri” iz industrije i bezbednosnog sektora. Time se otvara prostor za bolje razumevanje realnog uticaja tehnologije pre nego što stigne do krajnjih korisnika, ali i jasan vid ograničenja.

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Jak pritisak na AI industriju

Američka AI industrija nalazi se u fazi snažnog rasta i intenzivne konkurencije među vodećim tehnološkim kompanijama. Novi modeli se razvijaju u sve kraćim ciklusima, uz velike investicije i tržišna očekivanja. Obaveza ranog deljenja modela stvara dodatni sloj kompleksnosti u planiranju lansiranja proizvoda.

Uvođenje obaveze deljenja modela sa državom može uticati na tempo lansiranja novih proizvoda. Kompanije sada moraju da računaju i na dodatnu fazu državne procene pre izlaska na tržište. Ovaj regulatorni pritisak već pokreće diskusije o ravnoteži između inovacija i odgovornosti ali i transparentnosti kontrole.

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Uloga bezbednosnih agencija i klasifikacija modela

Više američkih institucija učestvovaće u kreiranju sistema za klasifikaciju AI modela. Poseban fokus biće na definisanju granice između standardnih i naprednih sistema. Klasifikacija omogućava da se resursi i nadzor koncentriraju na sisteme koji mogu imati najveći uticaj na nacionalnu bezbednost i sajber bezbednost u jednom.

Na osnovu tih procena određivaće se nivo nadzora i način daljeg testiranja modela. Uredba tako uspostavlja okvir za dugoročnu kontrolu najnaprednijih AI sistema. Korak ove vrste jasno signalizira kompanijama koliko ozbiljno država pristupa potencijalnim rizicima.

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Politički kontekst i odnos sa tehnološkim sektorom

Odluka dolazi u trenutku pojačanih tenzija između regulatornih tela i dela tehnološke industrije. Velike kompanije ubrzano razvijaju nove modele i pripremaju se za velike poslovne cikluse. Sam taj kontekst pokazuje da uredba nije samo tehnički dokument, već i politički signal o ulogama države i industrije.

Iako je potpisana bez velike javne ceremonije, uredba signalizira jaču ulogu države u razvoju veštačke inteligencije. Fokus je na ranom nadzoru, a ne na naknadnoj kontroli već gotovih proizvoda. Posledice ove odluke mogla bi se odraziti na globalnu konkurenciju u razvoju AI tehnologija.