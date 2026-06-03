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Britanski poslanici upozoravaju da sve veća zavisnost od kompanije Palantir predstavlja ozbiljan problem za javni sektor. Prema izveštaju Odbora za nauku, inovacije i tehnologiju, ta zavisnost može dati Palantiru preveliku pregovaračku moć. Poslanici smatraju da bi to u budućnosti moglo ugroziti efikasnost zdravstvenih i odbrambenih usluga.

Komitet ističe da takva situacija može dovesti do skupljih i lošijih usluga zbog tzv. “vendor lock-in”. U najgorem slučaju, dobavljač bi mogao uskratiti usluge kako bi nametnuo svoje zahteve. Poslanici upozoravaju da to može paralizovati javni sektor i uticati na ekonomiju.

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Nesklad sa britanskim vrednostima

Izveštaj takođe ukazuje na političke rizike povezane s Palantirom. Suosnivač Peter Thiel je ranije komentarisao britanski NHS na način koji je izazvao kritike. Poslanici smatraju da tehnološka rešenja kompanije ne bi trebalo da se primenjuju ukoliko se ciljevi ne poklapaju sa javnim interesima.

Manifest kompanije, zasnovan na knjizi izvršnog direktora Alexa Karpa, naglašava odanost SAD-u, što dodatno komplikuje situaciju. Komitet preporučuje da NHS aktivira klauzulu koja omogućava raniji raskid ugovora. Na taj način bi se smanjio rizik od preterane zavisnosti od stranog dobavljača.

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Ugovori sa NHS i Ministarstvom odbrane

Palantir je od 2020. godine osvojio ugovore vredne oko 750 miliona dolara sa britanskim javnim sektorom. Tehnologija je korišćena za praćenje širenja COVID-19 i distribuciju medicinske opreme. Kompanija je obećavala brza rešenja i unapređenje efikasnosti rada.

Međutim, dugoročna zavisnost od Palantira izaziva zabrinutost kod političara. Oni strahuju da bi jedna velika kompanija mogla imati previše kontrole nad ključnim podacima. Takav scenario se smatra ozbiljnim rizikom za javne usluge.

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Poređenje sa drugim dobavljačima

Komitet izveštava i o zavisnosti od drugih velikih provajdera, kao što su Microsoft i AmazonWebServices. Ipak, Palantir izaziva najveću zabrinutost zbog kombinacije političkih stavova i tehničke kontrole. Poslanici ističu da je kontrola osetljivih podataka ključni faktor rizika.

Fokus na Palantir je pojačan zbog prethodnog angažmana sa američkim i izraelskim vojnim agencijama. Stručnjaci upozoravaju da javne institucije moraju da budu sigurne da dobavljač neće delovati protiv njihovih interesa. Takva kontrola je ključna za očuvanje sigurnosti i poverenja građana.

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Preporuke i budući koraci

Komitet savetuje da NHS aktivira klauzulu za raniji raskid ugovora u februaru naredne godine. Takođe preporučuju strožiju kontrolu i nadzor nad radom dobavljača. Cilj je smanjenje rizika i očuvanje nezavisnosti javnih institucija.

Eksperti ističu da je transparentnost i poverenje u dobavljače ključni za bezbednost podataka. Poslanici naglašavaju da politički aspekti ugovora ne smeju biti zanemareni. Ove mere bi trebalo da ograniče potencijalnu moć Palantira nad britanskim javnim sektorom.