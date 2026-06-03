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Jedna od najvećih dilema prilikom kupovine električnog automobila jeste pitanje koliko će vozilo vredeti nakon nekoliko godina korišćenja. Mnogi vozači smatraju da električni modeli mnogo brže gube na ceni od klasičnih automobila, pa zbog toga odlažu kupovinu ili se odlučuju za druga rešenja.

Ipak, tržište pokazuje da situacija nije ista za sve proizvođače i modele. Dok pojedini električni automobili zaista beleže značajan pad vrednosti, postoje i oni koji uspevaju da zadrže dobar deo svoje tržišne cene čak i nakon nekoliko godina eksploatacije.

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Tehnološki razvoj utiče na tržište polovnjaka

Električni automobili prolaze kroz veoma brz razvoj. Napredak u dometu, brzini punjenja baterija i sistemima asistencije vozaču dovodi do toga da modeli stari svega nekoliko godina mogu delovati zastarelo u poređenju sa najnovijim generacijama.

Upravo zbog toga stručnjaci pažljivo prate kretanja na tržištu polovnih vozila. Analiza nemačkog Auto Bilda posebno je bila usmerena na uticaj tehnoloških promena na buduću vrednost električnih automobila i na modele koji se najbolje nose sa tim izazovima.

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Modeli koji su se pokazali najuspešnijim

Kako bi procenili koje vozilo predstavlja najisplativiju kupovinu, Auto Bild je koristio podatke kompanije Bähr & Fess Analytics, koja se već decenijama bavi procenom preostale vrednosti automobila. Njihove analize koriste lizing kuće, finansijske institucije, proizvođači i upravljači voznim parkovima.

Prema podacima iz maja 2026. godine, među najzanimljivijim polovnim električnim modelima starim tri godine izdvajaju se Mini Kuper SE Classic i Folksvagen ID.3 Pro Performance. Dobre preporuke dobili su i Škoda Enjak 80, Tesla Model 3 Long Range i Tesla Model Y Long Range, koji su pokazali stabilnost na tržištu polovnih vozila.

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Na šta obratiti pažnju prilikom kupovine

Kupovina polovnog električnog automobila zahteva nešto detaljniju proveru nego kod vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Najvažniji element svakako je stanje baterije, odnosno njen preostali kapacitet i opšta ispravnost.

Stručnjaci preporučuju da se detaljno pregleda servisna istorija vozila, proveri važenje fabričkih garancija i posebno garancije na baterijski paket. Takođe, tokom probne vožnje poželjno je testirati i proces punjenja kako bi se utvrdilo da li sistem funkcioniše bez poteškoća.

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Šta najviše utiče na očuvanje vrednosti

Preostala vrednost električnog automobila zavisi od više faktora. Ugled proizvođača, reputacija modela, domet, efikasnost baterije i brzina punjenja imaju značajnu ulogu u tome koliko će vozilo biti traženo na tržištu polovnjaka.

Pored toga, važni su i klasični kriterijumi poput starosti automobila, pređene kilometraže i opšteg stanja vozila. Iako novi električni automobili često prolaze kroz veći pad cena, to istovremeno otvara priliku kupcima polovnih vozila da po povoljnijim uslovima dođu do kvalitetnih modela. Na evropskom tržištu posebno se izdvajaju Tesla modeli, vozila iz Folksvagen ID porodice, kao i pojedini predstavnici Nisana i Renoa, koji uspevaju da zadrže konkurentnu vrednost i nakon nekoliko godina korišćenja.