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Microsoft prolazi kroz jednu od najdubljih promena u svojoj organizacionoj strukturi u poslednjim decenijama. Pod vođstvom Satje Nadelle, tradicionalna hijerarhija koja je dugo oblikovala način donošenja odluka u kompaniji sada se značajno pojednostavljuje. Ova promena utiče i na način na koji se prioriteti postavljaju unutar ključnih razvojnih timova. Fokus se sve više pomera ka bržem razvoju i implementaciji novih tehnologija.

Umesto složenog sistema viših menadžerskih slojeva, kompanija se okreće modelu koji je više usmeren na brzinu, fleksibilnost i direktnu povezanost sa razvojem proizvoda, posebno u oblasti veštačke inteligencije. Cilj je da se odluke donose bliže mestu gde nastaje sama tehnologija. Time se smanjuje udaljenost između strategije i izvršenja. Ovakav pristup bi mogao da ubrza inovacije u okviru cele kompanije.

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Kraj Senior Leadership modela

Jedna od ključnih promena odnosi se na ukidanje ili redefinisanje uloge Senior Leadership Team-a (SLT), koji je godinama predstavljao centralno telo za strateške odluke u Microsoftu. Ovaj korak označava kraj jednog dugogodišnjeg upravljačkog modela. Time se prekida praksa koncentrisanog odlučivanja na samom vrhu organizacije.

Prema dostupnim informacijama iz izvora kao što su The Next Web i Business Insider, odluke se sada više decentralizuju i približavaju inženjerskim timovima koji rade na razvoju proizvoda. Time se menja i način koordinacije između različitih delova kompanije. Očekuje se da će komunikacija biti direktnija i brža. To bi trebalo da smanji birokratska kašnjenja.

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AI kao glavni pokretač transformacije

Za razliku od ranijih velikih promena koje su bile vezane za cloud ili mobilne tehnologije, ova reorganizacija je direktno usmerena na veštačku inteligenciju. AI postaje centralni faktor oko kojeg se reorganizuje cela struktura. To pokazuje koliko je veštačka inteligencija postala strateški prioritet.

Microsoft pokušava da prilagodi svoju strukturu tržištu koje se menja izuzetno brzo, gde klasični korporativni procesi više ne obezbeđuju potrebnu brzinu reagovanja. U takvom okruženju, agilnost postaje ključna prednost. Kompanija zato pokušava da ukloni uska grla u odlučivanju. Cilj je da se odgovori na konkurenciju u realnom vremenu.

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Unutrašnje promene i nova AI strategija

Reorganizacija dolazi u trenutku kada kompanija istovremeno redefiniše svoju AI strategiju i odnos prema partnerstvu sa OpenAI-jem. Microsoft sve više balansira između saradnje i izgradnje sopstvenih kapaciteta u oblasti veštačke inteligencije. Fokus se pomera ka većoj tehnološkoj nezavisnosti.

U okviru toga, AI timovi se konsoliduju, a razvoj proizvoda poput Copilot-a postaje centralna tačka strategije. Posebno mesto dobija i rad na naprednim modelima pod vođstvom novih rukovodilaca. Cilj je stvaranje jedinstvenog AI ekosistema koji obuhvata i infrastrukturu i krajnje proizvode.

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Velika opklada na budućnost kompanije

Ova transformacija nosi i značajan rizik, jer Microsoft ulaže ogromne resurse u AI infrastrukturu, dok tržište i dalje ne pokazuje ujednačeno i brzo usvajanje svih AI alata. Uspeh ove strategije zavisi od toga koliko će brzo korisnici i preduzeća integrisati ove tehnologije u svakodnevni rad.

Ipak, Nadellina vizija je da Microsoft više ne bude samo softverski i cloud gigant, već centralni igrač u eri veštačke inteligencije. Ako nova struktura ubrza razvoj i poveća konkurentnost, ova reorganizacija mogla bi biti jedna od ključnih prekretnica u istoriji kompanije. U suprotnom, postaće primer izazova transformacije velikih korporacija u brzo prilagodljive organizacije.