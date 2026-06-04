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Kineski proizvođači automobila, predvođeni brendom BYD, ostvarili su istorijski rezultat na tržištu Južne Koreje. Prema podacima Korejskog udruženja uvoznika automobila KAIDA, kineski automobili su po prvi put zauzeli treće mesto među uvoznim vozilima i prestigli japanske modele. Ovaj pomak se smatra jednim od najjasnijih znakova promene globalnog balansa u auto industriji.

U aprilu je u Južnoj Koreji registrovano oko 34.000 uvoznih vozila, pri čemu su evropski proizvođači bili prvi, a američki drugi. Kineski automobili su sa 2.023 registracije zauzeli treće mesto, dok su japanski modeli ostali iza sa 1.974 registracije. Iako je razlika mala, njen značaj je veliki jer pokazuje trend rasta kineske industrije.

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BYD kao simbol nove ere

Zanimljivo je da se u ovoj statistici kineski segment odnosi praktično samo na jedan brend, a to je BYD. Sa druge strane, japansku stranu predstavljaju Toyota, Lexus i Honda, što znači da jedan kineski proizvođač direktno nadmašuje kombinaciju tri etablirana japanska brenda. Ova činjenica dodatno naglašava promenu u percepciji kineskih automobila na globalnom tržištu.

BYD je u tom periodu zabeležio 2.023 registracije, dok je Lexus imao 1.079, Toyota 829, a Honda samo 66 vozila. Ovakav odnos pokazuje koliko brzo kineski proizvođači jačaju, posebno u segmentu električnih automobila. Kupci sve više biraju tehnologiju, cenu i digitalne funkcije umesto tradicionalnog brenda.

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Rast električnih vozila i potrošačkih navika

Rast kineskih automobila u Koreji povezuje se sa sve većom potražnjom za električnim vozilima i nižim troškovima korišćenja. BYD posebno profitira zbog kombinacije pristupačne cene, električnog pogona i naprednih pametnih sistema. Ova kombinacija postaje sve privlačnija u uslovima rasta cena goriva i urbanih ograničenja.

Istovremeno, BYD je u 2025. godini prodao 6.107 vozila u Južnoj Koreji, dok je cilj za 2026. postavljen na 10.000 jedinica. Ako se trend rasta nastavi, godišnja prodaja bi mogla premašiti 20.000 vozila. To pokazuje da se prisustvo kineskih brendova više ne može posmatrati kao marginalno.

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Globalno širenje kineskih brendova ubrzava

Uspeh BYD-a u Koreji deo je šireg trenda širenja kineskih proizvođača na međunarodna tržišta. Brendovi poput Zeekr-a jačaju prisustvo u Hongkongu, dok Leapmotor i drugi proizvođači ubrzavaju ulazak na nova tržišta. Ovaj talas dodatno pojačava konkurenciju u globalnoj auto industriji.

Kombinacija elektrifikacije, agresivnih cena i brzog tehnološkog razvoja omogućava kineskim proizvođačima da brzo osvajaju prostor. Tradicionalni japanski i zapadni brendovi sada se suočavaju sa pritiskom koji se ubrzano povećava. Tržište se time kreće ka novoj raspodeli snaga u kojoj Kina postaje sve važniji faktor.

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Toyota, Lexus i Honda gube korak

Japanski proizvođači, koji su decenijama dominirali azijskim i globalnim tržištem, sada se suočavaju sa sve jačom konkurencijom iz Kine. Toyota, Lexus i Honda zabeležili su slabije rezultate u Južnoj Koreji, gde ih je po prvi put nadmašio jedan kineski brend.

Ovaj pad ne znači trenutni gubitak globalne dominacije, ali jasno pokazuje promenu trenda u segmentu električnih i pametnih vozila. Sve veća konkurencija i promena preferencija kupaca stavljaju dodatni pritisak na japanske proizvođače da ubrzaju svoju transformaciju.