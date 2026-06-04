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Meta eksperimentiše sa ograničenjima sadržaja na Instagramu kako bi tinejdžeri bili izloženi manje potencijalno štetnim objavama. Fokus je na temama poput izgleda tela, ishrane i mentalnog zdravlja, koje bi prekomerno konzumirane mogle negativno uticati na mlađe korisnike. Ova promena dolazi u sklopu šire strategije kompanije da stvori sigurnije digitalno okruženje za svoje najmlađe korisnike.

Restrikcije će se primenjivati u glavnom fidu, kao i u sekcijama Explore i Reels. Meta navodi da cilj nije potpuno uklanjanje sadržaja, već balansiranje različitih tema kako bi se izbegla ponovljena izloženost štetnim objavama. Na ovaj način tinejdžeri će moći da konzumiraju sadržaj na sigurniji i zdraviji način.

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Borba protiv algoritamskih "zečjih rupa"

Instagram je dugo bio kritikovan zbog algoritama koji tinejdžere uvlače u ciklus ponovljenih preporuka. Ovo može dovesti do negativnog uticaja na samopouzdanje i mentalno zdravlje mlađih korisnika. Meta sada uvodi sistem koji ograničava učestalo prikazivanje sadržaja o anksioznosti, telu i ishrani.

Algoritamske „zečje rupe“ bile su i tema medijski praćenih suđenja u Los Anđelesu, gde je kompanija kritikovana zbog zavisnosti koju društvene mreže mogu izazvati. Porota je u tim slučajevima presudila protiv Mete, što je dodatno ubrzalo uvođenje novih mera zaštite. Restrikcije će smanjiti rizik od prekomernog izlaganja problematičnim temama.

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Balansiran pristup sadržaju

Nova pravila posebno se odnose na objave o fizičkom izgledu, ishrani i vežbanju, kao i teme mentalnog zdravlja. Meta želi da ove objave budu prikazane u kombinaciji sa drugim vrstama sadržaja, umesto da se ponavljaju bez prestanka. Cilj je da tinejdžeri dobiju raznovrsnije i sigurnije iskustvo na platformi.

Ograničenja se odnose na preporuke u glavnom fidu, Explore sekciji i Reels-u, čime se pokriva najveći deo interakcije korisnika. Kompanija smatra da će ovaj balans smanjiti negativan uticaj na tinejdžersku psihu. Time se nastoji zaštititi ranjive grupe, a da se pritom ne ukine edukativni i zabavni sadržaj.

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Facebook i Messenger sledeći

Meta planira da nova podešavanja za tinejdžerske naloge proširi i na druge aplikacije, uključujući Facebook i Messenger. Promene će biti uvedene kasnije ove godine, čime se obuhvata širi ekosistem platformi. Ideja je da svi mlađi korisnici dobiju sličnu zaštitu na svim društvenim mrežama pod okriljem Mete.

Ovo pokazuje dugoročnu posvećenost kompanije u stvaranju sigurnijeg okruženja za mlađe korisnike. Restriktivnije podešavanje će omogućiti roditeljima i starijima da bolje kontrolišu vrste sadržaja kojima tinejdžeri pristupaju. Na taj način Meta pokušava da spreči prekomernu izloženost problematičnim temama.

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Meta pod pritiskom javnosti

Pritisak javnosti i regulatora bio je ključan za uvođenje ovih promena na Instagramu. Kompanija je kritikovana zbog načina na koji algoritmi utiču na tinejdžere, posebno u kontekstu mentalnog zdravlja i samopouzdanja. Novi sistem ograničavanja sadržaja deo je odgovora na te kritike i pravno-moralne izazove.

Meta sada kombinuje tehnička rešenja i politike zaštite kako bi smanjila rizike po korisnike mlađe od 18 godina. Ove promene predstavljaju prvi korak u dugoročnom planu kompanije da digitalno okruženje učini sigurnijim za sve mlade korisnike. Time se želi pokazati da platforma preuzima odgovornost za uticaj svojih algoritama.