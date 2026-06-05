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Sve veća primena veštačke inteligencije u svakodnevnim digitalnim alatima donosi brojne pogodnosti, ali istovremeno otvara i nova pitanja o privatnosti i kontroli podataka. Poslednjih dana pažnju javnosti privukle su tvrdnje pojedinih IT stručnjaka da se određene AI funkcije mogu pojaviti na uređajima korisnika bez njihovog izričitog odobrenja.

Takve informacije izazvale su zabrinutost među korisnicima interneta, posebno zbog mogućnosti da se složeni sistemi veštačke inteligencije instaliraju u pozadini, bez jasnog obaveštenja o tome šta rade i koliko resursa koriste.

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Nova pitanja oko rada pregledača Chrome

U centru rasprave našao se internet pregledač Chrome, za koji pojedini stručnjaci tvrde da na određenim uređajima automatski preuzima model veštačke inteligencije nazvan Gemini Nano. Reč je o sistemu čija veličina dostiže nekoliko gigabajta, što je pokrenulo debatu o transparentnosti prema korisnicima.

Kritičari smatraju da ovakva praksa može uticati na potrošnju memorije i drugih resursa uređaja, dok istovremeno postavlja pitanje da li su korisnici dovoljno informisani o promenama koje se dešavaju na njihovim računarima i telefonima.

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Gemini Nano i njegovo mesto na uređajima

Švedski informatičar i advokat Aleksander Hanf među najglasnijim je kritičarima ove funkcije. Prema njegovim navodima, Gemini Nano može biti instaliran na pojedinim uređajima bez jasnog upozorenja koje bi korisnicima ukazalo na prisustvo ovog modela.

Za razliku od AI sistema koji se oslanjaju na udaljene servere, Gemini Nano radi direktno na uređaju. Takav pristup omogućava bržu obradu podataka i rad određenih funkcija čak i kada internet veza nije dostupna, ali mnogi korisnici nisu svesni da se model uopšte nalazi na njihovom sistemu.

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Koje zadatke obavlja AI model

Gemini Nano namenjen je izvršavanju različitih funkcija povezanih sa automatizacijom i analizom podataka. Među njima se navode prepoznavanje mogućih prevara tokom telefonskih razgovora, pomoć pri sastavljanju poruka i kreiranje sažetaka audio sadržaja.

Pored toga, model može da obrađuje snimke ekrana na pojedinim uređajima, uključujući određene telefone iz Pixel serije, kao i da omogući dodatne AI mogućnosti unutar samog pregledača. Iz kompanije navode da se model uklanja ukoliko uređaj ne raspolaže dovoljnim hardverskim resursima za njegov rad.

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Kako proveriti prisustvo modela na računaru

Korisnici koji žele da utvrde da li je Gemini Nano instaliran na njihovom uređaju mogu da pretraže sistemske datoteke i potraže fasciklu pod nazivom „OptGuideOnDeviceModel“. Njeno prisustvo može ukazivati na to da je AI model preuzet na uređaj.

Stručnjaci posebno izdvajaju datoteku „weights.bin“, koja predstavlja važan deo sistema. Hanf tvrdi da većina korisnika verovatno nikada ne bi primetila prisustvo modela, jer se on ne prikazuje na uobičajen način kroz interfejs pregledača niti zahteva posebnu potvrdu tokom instalacije.

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Moguće uklanjanje i dileme oko privatnosti

Postoji više načina da korisnici uklone ili onemoguće ovu funkciju. Jedno od rešenja jeste potpuno uklanjanje pregledača Chrome sa uređaja, dok druga mogućnost podrazumeva promenu određenih podešavanja unutar samog programa.

Potrebno je pristupiti internim eksperimentalnim opcijama i deaktivirati funkciju označenu kao „Enables optimization guide on device“. Iz kompanije ističu da korisnici imaju mogućnost da isključe ovu opciju i spreče dalje automatsko preuzimanje ili ažuriranje modela. Ipak, kritičari upozoravaju da bi automatska instalacija ovakvih sistema bez jasnog obaveštenja mogla da izazove pravne i regulatorne nedoumice, posebno u kontekstu evropskih pravila o zaštiti podataka i informisanom pristanku korisnika.