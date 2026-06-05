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Kompanija ByteDance, vlasnik popularne platforme TikTok, ulazi u auto-industriju i planira lansiranje svog prvog električnog automobila do kraja godine. Projekat se razvija u saradnji sa kineskim proizvođačem Seres, a već sada izaziva veliku pažnju javnosti širom sveta.

Prema dostupnim informacijama, prvi model biće krosover, vozilo koje kombinuje karakteristike SUV-a i klasične limuzine, što ga čini atraktivnim za širi krug kupaca. Ovaj potez predstavlja značajno širenje poslovanja ByteDance-a izvan digitalne industrije.

Proizvodnja vozila odvijaće se u savremenom pogonu kompanije Seres u gradu Čongčing u Kini. Ovaj korak pokazuje ozbiljnost projekta i ambiciju da se uđe u konkurenciju sa već etabliranim proizvođačima električnih automobila.

Foto: Shutterstock

Tehnologija u centru TikTok automobila

Glavni tehnološki adut novog modela biće platforma zasnovana na veštačkoj inteligenciji pod nazivom Volcano Engine, koju je razvio ByteDance. Ovaj sistem trebalo bi da funkcioniše kao digitalni mozak vozila i upravlja brojnim funkcijama u kabini. Pristup pokazuje da se automobil ne posmatra samo kao prevozno sredstvo, već kao digitalni ekosistem povezan sa korisničkim navikama. Očekuje se visok nivo personalizacije za svakog vozača.

Vozači će imati pristup naprednom glasovnom upravljanju, personalizovanim podešavanjima i pametnim funkcijama koje olakšavaju svakodnevnu vožnju. Za realizaciju projekta osnovana je i nova kompanija pod nazivom Saidou. Ova struktura ukazuje da ByteDance ozbiljno razvija sopstvenu automobilsku diviziju, a ne samo jednokratni eksperiment.

Foto: Shutterstock

Dve verzije pogona za različite potrebe

Zvanična premijera prvog TikTok automobila planirana je do kraja godine, a kupcima će biti ponuđene dve verzije pogona. Pored potpuno električne varijante, razvija se i model sa produživačem dometa za duža putovanja. Strategija ima za cilj da pokrije različite potrebe vozača, posebno u regionima gde infrastruktura za punjenje još nije dovoljno razvijena.

Produživač dometa omogućava veću fleksibilnost i smanjuje zavisnost od punionica, što može biti ključno za širu prihvaćenost modela na tržištu. Stručnjaci očekuju da će ovakav pristup povećati konkurentnost vozila u odnosu na druge električne brendove. Svetska javnost sa velikim interesovanjem prati razvoj ovog modela, koji se već neformalno naziva „TikTok automobil“.

Foto: ChatGPT

Bezbednost i autonomne funkcije

ByteDance obećava da će automobil biti opremljen najsavremenijim sistemima sigurnosti i autonomnim funkcijama. Vozilo će imati napredne senzore, kamere i softver koji omogućavaju poluautonomnu vožnju, povećavajući bezbednost na ulicama. Ovo je ključni element u konkurenciji sa drugim proizvođačima električnih automobila, koji sve više kombinuju AI i autonomne tehnologije u svojim modelima.

Platforma Volcano Engine omogućava prikupljanje i obradu podataka u realnom vremenu, što olakšava pravovremene reakcije na saobraćajne situacije. Stručnjaci navode da ovakvi sistemi značajno smanjuju rizik od nesreća i povećavaju komfor vozača, ali i da će biti važno kako se čuvaju i štite podaci korisnika.

Foto: ChatGPT

Globalni značaj TikTok automobila

Ulazak ByteDance-a u auto-industriju predstavlja širu strategiju kineskih tehnoloških kompanija da kombinuju digitalne platforme sa fizičkim proizvodima. Očekuje se da će ovaj automobil postaviti trend u integraciji AI tehnologija u svakodnevne uređaje.

Investitori i analitičari pažljivo prate ovaj projekat jer može promeniti dinamiku na globalnom tržištu električnih vozila. TikTok automobil bi mogao da privuče mlade kupce koji već koriste aplikaciju, čime se stvara snažna sinergija digitalnog i fizičkog sveta.

Ovaj model može postaviti nove standarde u dizajnu, personalizaciji i digitalnoj interakciji sa vozilom. Takođe, prisustvo ByteDance-a u automobilskom sektoru dodatno potvrđuje da tehnologija i zabava postaju ključni elementi u modernom transportu.