Slušaj vest

U poslednje vreme svedoci smo nezapamćenog talasa uznemirujućih telefonskih poziva koji bukvalno seju paniku među građanima širom Srbije, s obzirom na to da se sa druge strane mrežne linije redovno čuje samo sablasna tišina koja traje nekoliko sekundi pre nego što se veza automatski prekine.

Ovaj misteriozni scenario nije nikakva slučajna tehnička greška na mreži niti nečija neslana šala, već predstavlja izuzetno perfidnu strategiju i polaznu tačku za realizaciju najmodernijih oblika visokotehnološkog kriminala.

Foto: Shutterstock

Iza misterioznih poziva stoje autodajleri

Prestrašeni ljudi masovno prijavljuju ove anomalije nadležnim službama i internet forumima, nesvesni da su samim činom javljanja na telefon zapravo nesvesno otvorili vrata mračnom svetu nemilosrdnih sajber predatora.

Stručnjaci za sajber bezbednost konačno su rešili ovu enigmu i izdali dramatično upozorenje javnosti da iza ovih sablasnih poziva stoje sofisticirani softverski sistemi, poznatiji pod nazivom autodajleri. Ovi napredni računarski programi imaju sposobnost da u jednoj jedinoj sekundi automatski generišu i pozovu na hiljade nasumičnih telefonskih brojeva sa teritorije naše države, nemilosrdno testirajući reakcije domaće populacije.

Mašina uopšte nema nameru da razgovara sa vama, već samo strpljivo osluškuje da li će se sa druge strane žice začuti ljudski glas, koji joj služi kao ultimativni dokaz da je taj konkretni broj u punoj funkciji.

Foto: Shutterstock

Pakleni mehanizam mapiranja pretvara obične građane u žive digitalne mete

Kada izgovorite ono obično i nesvesno „halo“, softverski algoritam vas u deliću sekunde automatski registruje, trajno vas označavajući kao aktivnog korisnika u svojoj mračnoj bazi podataka. Naivni građani najčešće prođu kroz ovaj proces potpuno bezbrižno, misleći da je neko pogrešio ili da je mrežni signal na kratko zakazao, dok prevaranti sa druge strane ekrana zadovoljno trljaju ruke jer uspešno privode kraju prvu fazu svog plana.

Na ovaj način se vrši masovno i precizno "mapiranje" našeg stanovništva, čime kriminalne grupe kreiraju dragocene digitalne registre koji se kasnije prodaju na crnom tržištu ili koriste za sopstvene operacije.

Foto: Shutterstock

Od telemarketinga do surovog izvlačenja novca i tajnih ličnih podataka

Ove prečišćene baze podataka, u kojima se nalaze isključivo provereni i aktivni brojevi, predstavljaju pravu zlatnu riznicu za organizovane grupe koje se bave različitim vrstama agresivnog telemarketinga i opasnih prevara. Jednom kada se nađete na ovom crnom spisku, postajete konstantna meta za stotine sumnjivih ponuda, lažnih nagradnih igara, pa čak i za surove pokušaje direktnog izvlačenja ličnih informacija.

Lovci na lakoverne žrtve vrebaju preko lažnih SMS poruka i poziva iz "banaka"

Nakon što autodajler obavi prljav posao skeniranja, na scenu stupaju obučeni manipulatori koji kreću u direktan napad putem lažnih SMS poruka ili direktnih poziva, najčešće se lažno predstavljajući kao zvanični službenici uglednih domaćih banaka. Oni koriste ekstremno uverljive priče o hitnim blokadama računa ili sumnjivim transakcijama kako bi uspaničenu žrtvu naveli da im izdiktira sve podatke sa platne kartice, uključujući i onaj tajni trocifreni kod sa poleđine. Građani u panici često reaguju impulsivno i nasednu na ove manipulacije, shvatajući da su surovo opljačkani tek kada im na telefon stigne obaveštenje da im je saldo na računu sveden na nulu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: